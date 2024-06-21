СК установил личности 131 боевика из напавшей на Ингушетию банды Басаева
Следственный комитет (СК) России установил личности 131 боевика, участвовавших в незаконном вооруженном формировании под руководством террориста Шамиля Басаева и причастных к нападению на Ингушетию в 2004 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК.
Осуждены уже 68 человек, продолжается выяснение личностей скрывшихся преступников .
В СК пояснили, что в нападении участвовали до 300 человек. Правоохранители ликвидировали 52 фигуранта, оказавших вооруженное сопротивление. Еще 11 человек объявлены в розыск.
Банда Басаева напала на правоохранителей, военных, организации и жителей Ингушетии в ночь с 21 на 22 июня 2004 г. Погибли 78 человек, еще 113 были ранены.
13 июня сообщалось, что силовики задержали членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба – Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашовеще – фигурантов дела о нападении на военных на Северном Кавказе в 1999 г. Их арестовали.
19 апреля были задержаны шестеро человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. Погибли 84 человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Преступники захватили заложников в Буденновске и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.