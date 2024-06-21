СК установил личности 131 боевика из напавшей на Ингушетию банды Басаева

19 апреля были задержаны шестеро человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. Погибли 84 человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.