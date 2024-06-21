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СК установил личности 131 боевика из напавшей на Ингушетию банды Басаева

Ведомости

Следственный комитет (СК) России установил личности 131 боевика, участвовавших в незаконном вооруженном формировании под руководством террориста Шамиля Басаева и причастных к нападению на Ингушетию в 2004 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК.

Осуждены уже 68 человек, продолжается выяснение личностей скрывшихся преступников .

В СК пояснили, что в нападении участвовали до 300 человек. Правоохранители ликвидировали 52 фигуранта, оказавших вооруженное сопротивление. Еще 11 человек объявлены в розыск.

Банда Басаева напала на правоохранителей, военных, организации и жителей Ингушетии в ночь с 21 на 22 июня 2004 г. Погибли 78 человек, еще 113 были ранены.

13 июня сообщалось, что силовики задержали членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба – Муртазали Алимгиреева и Алимхана Кадрашовеще – фигурантов дела о нападении на военных на Северном Кавказе в 1999 г. Их арестовали.

19 апреля были задержаны шестеро человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. Погибли 84 человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Преступники захватили заложников в Буденновске и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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