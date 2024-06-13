СК сообщил о задержании еще двух членов банды Басаева за нападение на военных

При содействии ФСБ, ОМОНа и Росгвардии были задержаны члены банды Шамиля Басаева и Хаттаба – Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов. Им предъявлены обвинения по ст. 279, ст. 209 и ст. 317 – вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.