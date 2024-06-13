СК сообщил о задержании еще двух членов банды Басаева за нападение на военных
Силовики задержали еще двух фигурантов дела о нападении на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 г., сообщил Следственный комитет (СК) России.
При содействии ФСБ, ОМОНа и Росгвардии были задержаны члены банды Шамиля Басаева и Хаттаба – Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов. Им предъявлены обвинения по ст. 279, ст. 209 и ст. 317 – вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
«В настоящее время с участием фигурантов проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе», – говорится в сообщении СК.
6 июня правоохранители задержали другого участника банды Басаева – жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. Он обвиняется в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Всего, по данным СКР, осуждены уже 24 человека за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.
В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.