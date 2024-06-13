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СК сообщил о задержании еще двух членов банды Басаева за нападение на военных

Ведомости

Силовики задержали еще двух фигурантов дела о нападении на военнослужащих на Северном Кавказе в 1999 г., сообщил Следственный комитет (СК) России.

При содействии ФСБ, ОМОНа и Росгвардии были задержаны члены банды Шамиля Басаева и Хаттаба – Муртазали Алимгиреев и Алимхан Кадрашов. Им предъявлены обвинения по ст. 279, ст. 209 и ст. 317 – вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

«В настоящее время с участием фигурантов проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе», – говорится в сообщении СК.

6 июня правоохранители задержали другого участника банды Басаева – жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. Он обвиняется в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Всего, по данным СКР, осуждены уже 24 человека за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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