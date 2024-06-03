СК РФ: в Москве задержан участник банды Басаева
Правоохранительные органы задержали в Москве 56-летнего Хамзата Зоева, который, как утверждается, состоял в незаконном вооруженном формировании под руководством террориста Шамиля Басаева и участвовал в нападении на организации и жителей Буденновска. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела получены доказательства причастности Зоева к совершению указанных преступлений. Подозреваемый заключен под стражу. Он обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и ст. 102 УК РСФСР (убийство).
По версии следствия, в июне 1995 г. уроженец Чечни Зоев добровольно вступил в состав банды Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. В составе вооруженной группы 14 июня 1995 г. Зоев и другие боевики напали на организации и жителей Буденновска в Ставропольском крае. В результате нападения были убиты 129 человек, ранены 317 жителей города, захвачены в заложники – 1586. Боевики уничтожили и повредили 198 автомобилей, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отделы внутренних дел, городской администрации и 107 домовладений.
19 апреля информационный центр СКР сообщил, что следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева, которые летом 1999 г. в составе банды Басаева и Эмира Хаттаба участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане. Граждане обвиняются по ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих).
По данным СКР, 24 человека уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пятеро фигурантов объявлены в розыск. В отношении еще двоих преследование прекращено в связи с их смертью – они были убиты при оказании вооруженного сопротивления.
Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. Они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ. Ранее СКР сообщил, что 19 апреля силовики задержали шестерых человек, которые, как утверждается, состояли в банде Басаева и Хаттаба и причастны к нападению на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 г. в Чечне. В результате нападения 84 человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.