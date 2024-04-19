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Два боевика банды Басаева ответят в суде за вооруженный мятеж в Дагестане

Ведомости

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева, которые летом 1999 г. в составе банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России (СКР).

Граждане обвиняются по ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствием установлено, что в августе 1999 г. Заракаев и Таушев в составе вооруженного бандформирования численностью не менее 1000 человек участвовали в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана. Целью этого действия было свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности России, отметили в СКР. В ходе нападения были убиты 33 российских военнослужащих, еще 34 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В СКР добавили, что совместно с ФСБ и МВД России продолжают устанавливать других участников мятежа.

Вооруженные бандформирования под командованием Басаева и Хаттаба в августе 1999 г. вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Согласно официальным данным, в ходе боевых действий в 1999 г. погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.

В марте этого года пресс-служба СКР сообщила о задержании в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана одного из членов банды Басаева и Хаттаба – Ислама Бациева. Фигуранту вменяется участие в нападении на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое случилось 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Атака боевиков Басаева и Хаттаба длилась до утра 1 марта. В результате погибли 84 российских военных, еще четверо были ранены.

По данным СКР, 24 человека уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пятеро фигурантов объявлены в розыск. В отношении еще двоих преследование прекращено в связи с их смертью – они были убиты при оказании вооруженного сопротивления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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