Два боевика банды Басаева ответят в суде за вооруженный мятеж в Дагестане

По данным СКР, 24 человека уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пятеро фигурантов объявлены в розыск. В отношении еще двоих преследование прекращено в связи с их смертью – они были убиты при оказании вооруженного сопротивления.