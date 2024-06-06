Силовики задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году

Следствие установило, что Анасов добровольно вступил в состав банды Басаева в первой половине июня 1995 г. 14 июня того же года Анасов вместе с другими боевиками напали на организации и жителей Буденновска в Ставропольском крае. Были убиты 129 человек, еще 317 пострадали. В заложниках банды оказалось 1586 жителей города. В результате нападения были уничтожены и повреждены 198 автомобилей, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городская администрация и 107 домов.