Силовики задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году
Правоохранители задержали еще одного участника банды террориста Шамиля Басаева – жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Анасов был задержан при содействии сотрудников МВД и ФСБ России. Он обвиняется в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.
Следствие установило, что Анасов добровольно вступил в состав банды Басаева в первой половине июня 1995 г. 14 июня того же года Анасов вместе с другими боевиками напали на организации и жителей Буденновска в Ставропольском крае. Были убиты 129 человек, еще 317 пострадали. В заложниках банды оказалось 1586 жителей города. В результате нападения были уничтожены и повреждены 198 автомобилей, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городская администрация и 107 домов.
3 июня стало известно о задержании 56-летнего Хамзата Зоева, по версии следствия, также состоявшего в банде Басаева и участвовавшего в нападении на организации и жителей Буденновска.
В апреле сообщалось, что следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева. Утверждалось, что летом 1999 г. они в составе банды Басаева и Эмира Хаттаба участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане.
По данным СКР, 24 человека уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы, включая пожизненное наказание. Пятеро фигурантов объявлены в розыск. В отношении еще двоих преследование прекращено в связи с их смертью – они были убиты при оказании вооруженного сопротивления.
В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.