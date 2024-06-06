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Силовики задержали еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году

Ведомости

Правоохранители задержали еще одного участника банды террориста Шамиля Басаева – жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Анасов был задержан при содействии сотрудников МВД и ФСБ России. Он обвиняется в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Следствие направило в суд ходатайство о его аресте.

Следствие установило, что Анасов добровольно вступил в состав банды Басаева в первой половине июня 1995 г. 14 июня того же года Анасов вместе с другими боевиками напали на организации и жителей Буденновска в Ставропольском крае. Были убиты 129 человек, еще 317 пострадали. В заложниках банды оказалось 1586 жителей города. В результате нападения были уничтожены и повреждены 198 автомобилей, Дом детского творчества, здание центральной районной больницы, отдел внутренних дел, городская администрация и 107 домов.

3 июня стало известно о задержании 56-летнего Хамзата Зоева, по версии следствия, также состоявшего в банде Басаева и участвовавшего в нападении на организации и жителей Буденновска.

В апреле сообщалось, что следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева. Утверждалось, что летом 1999 г. они в составе банды Басаева и Эмира Хаттаба участвовали в вооруженном мятеже в Дагестане.

По данным СКР, 24 человека уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военных. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы, включая пожизненное наказание. Пятеро фигурантов объявлены в розыск. В отношении еще двоих преследование прекращено в связи с их смертью – они были убиты при оказании вооруженного сопротивления.

В середине 1990-х гг. вооруженные формирования Басаева совершили целую серию терактов. Они захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был убит 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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