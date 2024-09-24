FT: рейтинг Нетаньяху вырос после израильских атак в Ливане и Иране
Рейтинг израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вырос на фоне военных операций Израиля в Ливане и Иране, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные социологов.
Как отмечает издание, рейтинг израильского лидера упал до минимума с момента начала конфликта в Газе 7 октября 2023 г. Так, опросы за последние 14 дней показывают, что «Ликуд» (коалиция Нетаньяху) может выиграть на новых выборах в местный парламент Израиля от 20 до 25 мест. Всего в парламенте Израиля находится 120 мест. Это максимум по сравнению с низшей точкой в 16 мест на протяжении нескольких месяцев с начала конфликта в Газе. Как рассказали социологи в комментарии изданию, последние операции в Ливане и Иране позволили «сдвинуть» общественное внимание израильтян с Газы.
Последние опросы показывают, что большинство израильтян поддерживают военные действия против «Хезболлы», хотя они по-разному относятся к шагам, которые могут спровоцировать войну в регионе. Однако несмотря на улучшение ситуации вокруг «Ликуда», социологи утверждают, что картина может радикально измениться к следующим выборам, которые должны состояться не раньше октября 2026 г.
23 сентября Израиль нанес удары по 1100 целям «Хезболлы» в Ливане за день. В результате атак погибли более 490 человек. Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ призвала граждан Ливана покинуть дома вблизи ракетных объектов «Хезболлы». Пентагон сообщил об увеличении количества военных США на Ближнем Востоке на фоне эскалации.