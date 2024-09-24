FT: рейтинг Нетаньяху вырос после израильских атак в Ливане и Иране

Как отмечает издание, рейтинг израильского лидера упал до минимума с момента начала конфликта в Газе 7 октября 2023 г. Так, опросы за последние 14 дней показывают, что «Ликуд» (коалиция Нетаньяху) может выиграть на новых выборах в местный парламент Израиля от 20 до 25 мест. Всего в парламенте Израиля находится 120 мест. Это максимум по сравнению с низшей точкой в 16 мест на протяжении нескольких месяцев с начала конфликта в Газе. Как рассказали социологи в комментарии изданию, последние операции в Ливане и Иране позволили «сдвинуть» общественное внимание израильтян с Газы.