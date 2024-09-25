Россия получила разрешение на поставку чечевицы в Индию

В феврале 2023 г. «Ведомости» писали, что рост экспорта российской нефти в Индию сформировал в торговле двух стран дисбаланс в пользу России, из-за этого в индийских банках скапливаются рупии, для конверсии которых не хватает рублей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае того же года заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать.