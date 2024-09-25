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Россия получила разрешение на поставку чечевицы в Индию

Ведомости

Индия разрешила России поставлять на местный рынок чечевицу, следует из сообщения Россельхознадзора.

Разрешение было выдано департаментом сельского хозяйства и благосостояния фермеров министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии.

«[Департамент] разрешил бессрочные поставки чечевицы из Российской Федерации. Учитывая заинтересованность российских участников внешнеэкономической деятельности, ведомством в конце 2020 г. была инициирована процедура допуска чечевицы на индийский рынок», – говорится в сообщении.

31 мая председатель Ассоциации производителей и импортеров зерновых и зернобобовых культур Индии (IPGA) Бимал Котари заявил, что в 2024 г. страна планирует импортировать 3-5 млн т пшеницы и рассчитывает на поставки из России.

13 августа индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники писала, что Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах. Курс установят центробанки обеих стран – Резервный банк Индии (RBI) и Банк России. Неназванный высокопоставленный индийский банкир заявил газете, что для того чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.

В феврале 2023 г. «Ведомости» писали, что рост экспорта российской нефти в Индию сформировал в торговле двух стран дисбаланс в пользу России, из-за этого в индийских банках скапливаются рупии, для конверсии которых не хватает рублей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае того же года заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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