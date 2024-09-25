Россия получила разрешение на поставку чечевицы в Индию
Индия разрешила России поставлять на местный рынок чечевицу, следует из сообщения Россельхознадзора.
Разрешение было выдано департаментом сельского хозяйства и благосостояния фермеров министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии.
«[Департамент] разрешил бессрочные поставки чечевицы из Российской Федерации. Учитывая заинтересованность российских участников внешнеэкономической деятельности, ведомством в конце 2020 г. была инициирована процедура допуска чечевицы на индийский рынок», – говорится в сообщении.
31 мая председатель Ассоциации производителей и импортеров зерновых и зернобобовых культур Индии (IPGA) Бимал Котари заявил, что в 2024 г. страна планирует импортировать 3-5 млн т пшеницы и рассчитывает на поставки из России.
13 августа индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники писала, что Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах. Курс установят центробанки обеих стран – Резервный банк Индии (RBI) и Банк России. Неназванный высокопоставленный индийский банкир заявил газете, что для того чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.
В феврале 2023 г. «Ведомости» писали, что рост экспорта российской нефти в Индию сформировал в торговле двух стран дисбаланс в пользу России, из-за этого в индийских банках скапливаются рупии, для конверсии которых не хватает рублей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае того же года заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать.