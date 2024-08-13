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ET: Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублю

Вопрос могут обсудить на встрече в Москве
Ведомости

Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах. Об этом пишет индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.

Курс установят центробанки обеих стран – Резервный банк Индии (RBI) и Банк России. Неназванный высокопоставленный индийский банкир заявил газете, что для того, чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.

Вопрос могут обсудить на встрече в Москве. Отмечается, что заместитель управляющего RBI Раби Санкар уже прибыл в РФ для участия в заседании российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам. 

Подобный механизм уже работает в соглашении между Индией и ОАЭ, отмечает издание. Экспортеры и импортеры обеих стран могут выставлять счета по сделкам и платить в рупиях или дирхамах.

В феврале 2023 г. «Ведомости» писали, что рост экспорта российской нефти в Индию сформировал в торговле двух стран дисбаланс в пользу России, из-за этого в индийских банках скапливаются рупии, для конверсии которых не хватает рублей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае того же года заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Причина сложностей заключается в структурных особенностях экономики самой Индии, дисбалансах двусторонней торговли и торговли страны в целом, оценивали тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов говорил в мае 2024 г., что проблема зависших рупий сошла на нет, когда у России и Индии стал выравниваться баланс между экспортом и импортом. Вместе с тем, в России наблюдается высокий спрос на кредитование в юане и дефицит китайской валюты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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