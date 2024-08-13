ET: Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублю

Первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов говорил в мае 2024 г., что проблема зависших рупий сошла на нет, когда у России и Индии стал выравниваться баланс между экспортом и импортом. Вместе с тем, в России наблюдается высокий спрос на кредитование в юане и дефицит китайской валюты.