ET: Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублю

ET: Россия и Индия могут ввести базовый обменный курс рупии к рублюВопрос могут обсудить на встрече в Москве
Россия и Индия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю для преодоления торговых барьеров в долларах. Об этом пишет индийская газета The Economic Times (ET) со ссылкой на источники.
Курс установят центробанки обеих стран – Резервный банк Индии (RBI) и Банк России. Неназванный высокопоставленный индийский банкир заявил газете, что для того, чтобы базовая ставка была ставкой транзакции, регуляторам необходимо подписать соглашение.
Вопрос могут обсудить на встрече в Москве. Отмечается, что заместитель управляющего RBI Раби Санкар уже прибыл в РФ для участия в заседании российско-индийского делового совета по банковскому делу и финансам.
Подобный механизм уже работает в соглашении между Индией и ОАЭ, отмечает издание. Экспортеры и импортеры обеих стран могут выставлять счета по сделкам и платить в рупиях или дирхамах.
В феврале 2023 г. «Ведомости» писали, что рост экспорта российской нефти в Индию сформировал в торговле двух стран дисбаланс в пользу России, из-за этого в индийских банках скапливаются рупии, для конверсии которых не хватает рублей.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае того же года заявлял, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Причина сложностей заключается в структурных особенностях экономики самой Индии, дисбалансах двусторонней торговли и торговли страны в целом, оценивали тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты.