Проблема зависших рупий у ВТБ сменилась дефицитом юаней

Проблема зависших рупий у ВТБ сменилась дефицитом юанейИндийская валюта сейчас легко продается, а значимого притока китайской в страну нет
Проблема зависших в Индии рупий успешно разрешилась для ВТБ, рассказал журналистам в ходе телеконференции первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила миллиарды ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать, говорил год назад министр иностранных дел Сергей Лавров. Причина сложностей заключается в структурных особенностях экономики самой Индии, дисбалансах двусторонней торговли и торговли страны в целом, оценивали тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Проблема зависших рупий сошла на нет, когда у России и Индии стал выравниваться баланс между экспортом и импортом, рассказал Пьянов на телеконференции. Когда отечественные предприниматели, прежде всего малый и средний бизнес, нашли товары, которые можно экспортировать из Индии в Россию, это породило спрос на тот навес рупий, который существовал от российских экспортеров, и валюта была распродана, пояснил топ-менеджер. Сейчас существует спрос на рупию, поэтому любая дополнительная рупия от любого экспорта легко продается, резюмировал зампред.
Объемы торговли между Россией и Индией выросли до $55 млрд за девять месяцев 2023 г., что в 2 раза выше запланированного к 2025 г. показателя объема торговли стран, сообщил торговый представитель Индии в РФ Вед Пракаш Сингх. В Индии финансовый год начинается с 1 апреля и завершается 31 марта следующего года. Отметка в $55 млрд была достигнута в январе 2024 г.
Одновременно с этим внутри России наблюдается высокий спрос на кредитование в юане и дефицит китайской валюты, посетовал Пьянов, поэтому сейчас возникают проблемы с финансированием любого значимого нового корпоративного кредита в юане.
По сути, на отечественном банковском рынке тоже существует равновесие, отметил Пьянов: в ситуации сравнительно стабильного курса рубля и высокой ключевой ставки, что конвертируется в высокую доходность по рублевым сбережениям, у нас нет значимого притока юаневых пассивов в банковский сектор. Этот вопрос сейчас банки решают за счет постоянного повышения ставок по юаневым вкладам, подытожил Пьянов.
Спрос на корпоративные кредиты в апреле остался повышенным, сообщал ЦБ: портфель банков увеличился на 1,9%, или 1,5 трлн руб., против +1,8% в марте. По итогам апреля корпоративный портфель составил 77,4 трлн руб. Большую часть прироста обеспечили рублевые кредиты (+1,8%, или 1,1 трлн руб.), но рост валютных также ускорился (+2,5%, или 318 млрд руб. в эквиваленте, после +0,5% в марте). Ускорение валютного кредитования, вероятно, связано с желанием отдельных экспортеров привлекаться по более низким ставкам, допустил регулятор.
Помимо Индии и Китая, у ВТБ есть филиалы в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии и дочерний банк во Вьетнаме. Все они находятся под санкциями, но остаются очень важным инструментом для работы в тех параметрах, в которых сегодня вообще возможно международное сотрудничество, подчеркнул председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с состоятельными клиентами банка 24 мая.