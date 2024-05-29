Проблема зависших рупий у ВТБ сменилась дефицитом юаней

Проблема зависших рупий сошла на нет, когда у России и Индии стал выравниваться баланс между экспортом и импортом, рассказал Пьянов на телеконференции. Когда отечественные предприниматели, прежде всего малый и средний бизнес, нашли товары, которые можно экспортировать из Индии в Россию, это породило спрос на тот навес рупий, который существовал от российских экспортеров, и валюта была распродана, пояснил топ-менеджер. Сейчас существует спрос на рупию, поэтому любая дополнительная рупия от любого экспорта легко продается, резюмировал зампред.