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США и союзники призвали Израиль и Ливан прекратить огонь на 21 день

Ведомости

США, Франция и союзники призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день, а также поддержали прекращение огня в Газе. Об этом говорится в опубликованном Белым домом совместном заявлении стран после обсуждения ситуации в ООН, передает Reuters.

В число союзников, подписавших заявление, вошли Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Европейский союз.

«Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, немедленно одобрить временное прекращение огня», – говорится в сообщении.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, предполагается, что прекращение огня будет распространяться на израильско-ливанскую «голубую линию». Это даст сторонам возможность вести переговоры о возможном дипломатическом урегулировании конфликта.

Отмечается, что в последние месяцы Вашингтон взаимодействовал с официальными лицами Израиля и Ливана с целью сокращения боевых действий. Источник агентства сообщил, что США и союзники стремились преобразовать эти обсуждения в более широкое соглашение в течение этого 21-дневного периода прекращения огня.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательной операции «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявил об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщил, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. В этот же день ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.

24 сентября РБК со ссылкой на посольство России в Ливане писало, что в стране находятся более 3000 граждан РФ. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам, остающимся в Ливане, необходимо как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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