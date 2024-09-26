США и союзники призвали Израиль и Ливан прекратить огонь на 21 день
США, Франция и союзники призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день, а также поддержали прекращение огня в Газе. Об этом говорится в опубликованном Белым домом совместном заявлении стран после обсуждения ситуации в ООН, передает Reuters.
В число союзников, подписавших заявление, вошли Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Европейский союз.
«Мы призываем все стороны, включая правительства Израиля и Ливана, немедленно одобрить временное прекращение огня», – говорится в сообщении.
По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, предполагается, что прекращение огня будет распространяться на израильско-ливанскую «голубую линию». Это даст сторонам возможность вести переговоры о возможном дипломатическом урегулировании конфликта.
Отмечается, что в последние месяцы Вашингтон взаимодействовал с официальными лицами Израиля и Ливана с целью сокращения боевых действий. Источник агентства сообщил, что США и союзники стремились преобразовать эти обсуждения в более широкое соглашение в течение этого 21-дневного периода прекращения огня.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательной операции «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявил об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщил, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. В этот же день ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.
24 сентября РБК со ссылкой на посольство России в Ливане писало, что в стране находятся более 3000 граждан РФ. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам, остающимся в Ливане, необходимо как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок.