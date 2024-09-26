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Володин обвинил Байдена в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

За подрывы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» ответственны США и лично президент страны Джо Байден. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога», – отметил Володин.

Он добавил, что в результате подрыва сильнее всех пострадала Германия, в которой экономика впала в рецессию, сократилось промышленное производство и количество банкротств стало рекордным за десять лет. Газ для граждан страны стал на 84% дороже. Спикер Госдумы уточнил, что считает, что инициаторы и исполнители диверсии на газопроводах должны понести ответственность.

Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям.

В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле посольства Украины в Варшаве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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