Володин обвинил Байдена в подрыве «Северных потоков»
За подрывы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» ответственны США и лично президент страны Джо Байден. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога», – отметил Володин.
Он добавил, что в результате подрыва сильнее всех пострадала Германия, в которой экономика впала в рецессию, сократилось промышленное производство и количество банкротств стало рекордным за десять лет. Газ для граждан страны стал на 84% дороже. Спикер Госдумы уточнил, что считает, что инициаторы и исполнители диверсии на газопроводах должны понести ответственность.
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 29 августа Der Spiegel сообщил, что разыскиваемый властями Германии из-за подрыва «Северных потоков» Владимир Ш. бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле посольства Украины в Варшаве.