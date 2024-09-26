«Хезболла» заявила об обстреле военных предприятий Израиля

26 сентября Reuters писало, что США, Франция и союзники призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день, а также поддержали прекращение огня в Газе. Соответствующее заявление в том числе подписали Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Евросоюз. В тот же день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что информация о прекращении огня в Ливане не соответствует действительности. Нетаньяху распорядился, чтобы ЦАХАЛ продолжала боевые действия «в полную силу».