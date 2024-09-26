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«Хезболла» заявила об обстреле военных предприятий Израиля

Ведомости

Ливанское движение «Хезболла» заявило об обстреле военных предприятий на севере Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале объединения.

«Бойцы исламского сопротивления подвергли ракетному обстрелу военно-промышленные комплексы компании Rafael в районе Звулун, к северу от города Хайфа», – говорится в сообщении.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступательную операцию «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 26 сентября ЦАХАЛ нанесла удары по инфраструктуре вдоль границы Сирии и Ливана. По данным израильской армии, она использовалась для передачи оружия «Хезболле».

По последним данным от минздрава Ливана, которые приводит Al Jazeera, за 25 сентября от атак со стороны Израиля погибли 72 человека. Из-за ударов ЦАХАЛ мирные жители покидают территорию страны, границу с Сирией пересекли более 22 000 человек. Армия обороны Израиля привлекла две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере Израиля.

26 сентября Reuters писало, что США, Франция и союзники призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день, а также поддержали прекращение огня в Газе. Соответствующее заявление в том числе подписали Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Евросоюз. В тот же день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что информация о прекращении огня в Ливане не соответствует действительности. Нетаньяху распорядился, чтобы ЦАХАЛ продолжала боевые действия «в полную силу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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