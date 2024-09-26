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Израиль опроверг сообщения о прекращении огня в Ливане

Ведомости

Информация о прекращении огня в Ливане не соответствует действительности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Сообщение о прекращении огня неверно. Оно ссылается на американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не ответил», – указано в сообщении (цитата по The Jerusalem Post).

В заявлении отмечено, что информация о предполагаемой директиве насчет сокращения боевых действий на севере страны также недействительна. Нетаньяху распорядился, чтобы ЦАХАЛ продолжала боевые действия «в полную силу». Указано также, что конфликт в Газе продолжится до тех пор, пока «не будут достигнуты все цели войны».

26 сентября Reuters писало, что США, Франция и союзники призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день, а также поддержали прекращение огня в Газе. Соответствующее заявление, в том числе, подписали Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Евросоюз.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступательную операцию «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявила об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. Тогда же ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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