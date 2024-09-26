Израиль опроверг сообщения о прекращении огня в Ливане
Информация о прекращении огня в Ливане не соответствует действительности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
«Сообщение о прекращении огня неверно. Оно ссылается на американо-французское предложение, на которое премьер-министр даже не ответил», – указано в сообщении (цитата по The Jerusalem Post).
В заявлении отмечено, что информация о предполагаемой директиве насчет сокращения боевых действий на севере страны также недействительна. Нетаньяху распорядился, чтобы ЦАХАЛ продолжала боевые действия «в полную силу». Указано также, что конфликт в Газе продолжится до тех пор, пока «не будут достигнуты все цели войны».
26 сентября Reuters писало, что США, Франция и союзники призвали немедленно прекратить огонь на израильско-ливанской границе на 21 день, а также поддержали прекращение огня в Газе. Соответствующее заявление, в том числе, подписали Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Евросоюз.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступательную операцию «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявила об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. Тогда же ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.