Германия выделит еще 170 млн евро на восстановление энергетики Украины
Германия выделит дополнительные 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет DPA.
Хебештрайт сделал это заявление поздно вечером 25 сентября после встречи членов так называемого «Украинского договора» на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Деньги будут предоставлены в кратчайшие сроки.
По словам пресс-секретаря правительства ФРГ, партнеры по G7 подтвердили свое обязательство предоставить Киеву дополнительные средства на общую сумму около $50 млрд (45 млрд евро) до конца года.
26 сентября президент США Джо Байден распорядился передать Украине дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW в рамках помощи на $8 млрд. Также глава США поручил министерству обороны распорядиться выделенными на помощь Киеву $5,5 млрд до конца своего президентского срока. Он сообщил, что минобороны дополнительно выделит $2,4 млрд Украине на противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты и ракеты «воздух - земля», а также на укрепление оборонно-промышленной базы Украины.