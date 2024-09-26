КС Армении признал законными положения по делимитации границ
Конституционный суд Армении признал законными подписанные с Азербайджаном положения о делимитации государственной границы республики. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на суд.
«Обязательства, закрепленные в положении "О совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Арменией", подписанном 30 августа 2024 г., соответствуют Конституции», – говорится в решении суда.
Решение суда вступило в силу.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», которые необходимы для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В результате боевых действий непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновались в Армении.
В апреле МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре села в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, перешедших к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.