Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в мирном соглашении
Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в проекте мирного договора. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме «Ереванский диалог», передает Sputnik Армения.
«80% мирного договора уже согласовано, включая 13 статей и преамбулу. Две статьи частично согласованы – каждая из них состоит из двух предложений», – уточнил Пашинян.
Он добавил, что республика предлагает подписать согласованные пункты договора и продолжить работу над остальными. По словам премьера, документ предусматривает установление дипломатических отношений между Ереваном и Баку. В настоящий момент есть прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ между странами.
9 сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия.
Азербайджанская сторона считает, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию. Сейчас в ней говорится о территориальных претензиях к Азербайджану. Если Ереван заинтересован в открытой коммуникации в регионе, он должен выполнить соответствующие обязательства, подытожил Гаджизаде.
9 сентября Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же он заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.