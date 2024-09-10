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Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в мирном соглашении

Ведомости

Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в проекте мирного договора. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме «Ереванский диалог», передает Sputnik Армения.

«80% мирного договора уже согласовано, включая 13 статей и преамбулу. Две статьи частично согласованы – каждая из них состоит из двух предложений», – уточнил Пашинян.

Он добавил, что республика предлагает подписать согласованные пункты договора и продолжить работу над остальными. По словам премьера, документ предусматривает установление дипломатических отношений между Ереваном и Баку. В настоящий момент есть прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ между странами.

9 сентября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия.

Азербайджанская сторона считает, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию. Сейчас в ней говорится о территориальных претензиях к Азербайджану. Если Ереван заинтересован в открытой коммуникации в регионе, он должен выполнить соответствующие обязательства, подытожил Гаджизаде.

9 сентября Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же он заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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