Армения и Азербайджан согласовали 13 статей и предисловие в мирном соглашении

Он добавил, что республика предлагает подписать согласованные пункты договора и продолжить работу над остальными. По словам премьера, документ предусматривает установление дипломатических отношений между Ереваном и Баку. В настоящий момент есть прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ между странами.