Мэру Нью-Йорка предъявлены уголовные обвинения по пяти пунктам
Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены уголовные обвинения по пяти пунктам, которые связаны со взяточничеством, мошенничеством, сговором и сбором пожертвований на избирательную кампанию от иностранных граждан. Это следует из обвинительного заключения, сообщает CNN.
В документе изложены правонарушения, которые Адамс совершил в 2014 г. Тогда он был президентом боро Бруклин. Согласно документу, Адамс получал неправомерную выгоду от состоятельных иностранных бизнесменов. Утверждается, что одним из влиятельных лиц был также неназванный турецкий чиновник. Лица оплачивали Адамсу международные поездки.
В 2018 г., когда Адамс объявил о своих планах баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка, он якобы принимал незаконные пожертвования на свою предстоящую предвыборную кампанию. В частности, предприятия обошли запрет на корпоративные взносы, направив средства через нескольких сотрудников.
Правоохранительные органы расследовали дело Адамса с 2023 г. Утром 26 сентября также стало известно о том, что в доме мэра провели обыск. Он отрицает причастность к правонарушениям. Адамс вступил в должность в январе 2022 г., став 110-м мэром Нью-Йорка.