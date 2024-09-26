Мэру Нью-Йорка предъявлены уголовные обвинения по пяти пунктам

В документе изложены правонарушения, которые Адамс совершил в 2014 г. Тогда он был президентом боро Бруклин. Согласно документу, Адамс получал неправомерную выгоду от состоятельных иностранных бизнесменов. Утверждается, что одним из влиятельных лиц был также неназванный турецкий чиновник. Лица оплачивали Адамсу международные поездки.