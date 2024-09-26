США предоставят Израилю военную помощь на $8,7 млрд
Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму $8,7 млрд «для поддержки текущих военных усилий», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского минобороны.
По информации агентства, новый пакет предусматривает $3,5 млрд на военные закупки и $5,2 млрд на поддержание функционирования систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также на лазерную систему защиты от ракетных обстрелов.
26 сентября США и союзники призвали Израиль и Ливан прекратить огонь на 21 день. Об этом говорилось в опубликованном Белым домом совместном заявлении стран после обсуждения ситуации в ООН. В число союзников, подписавших заявление, вошли Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Европейский союз.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательной операции «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявила об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. В этот же день ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.