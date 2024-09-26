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США предоставят Израилю военную помощь на $8,7 млрд

Ведомости

Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму $8,7 млрд «для поддержки текущих военных усилий», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского минобороны.

По информации агентства, новый пакет предусматривает $3,5 млрд на военные закупки и $5,2 млрд на поддержание функционирования систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также на лазерную систему защиты от ракетных обстрелов.

26 сентября США и союзники призвали Израиль и Ливан прекратить огонь на 21 день. Об этом говорилось в опубликованном Белым домом совместном заявлении стран после обсуждения ситуации в ООН. В число союзников, подписавших заявление, вошли Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Европейский союз.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательной операции «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявила об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. В этот же день ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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