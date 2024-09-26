США предоставят Израилю военную помощь на $8,7 млрд

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наступательной операции «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября ЦАХАЛ заявила об ударах по 60 целям «Хезболлы» и сообщила, что призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на севере страны. В этот же день ливанская группировка заявила о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.