WSJ: атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя
В конце мая – начале июня в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники
Инцидент произошел на верфи близ Уханя. Информации о причинах аварии и пострадавших нет. Также неизвестно, было ли на подлодке ядерное топливо. Эксперты WSJ, не связанные с правительством США, говорят, что это «вполне вероятно».
При этом Пекин данные о ЧП не подтверждает. На запрос Reuters представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что дипмиссия «не знакома с [упомянутой] ситуацией».
Затонувшее судно было построено государственной компанией China State Shipbuilding Corp. Она отличается Х-образной кормой, которая призвана сделать судно более маневренным. В конце мая подлодку заметили у причала на реке Янцзы, когда велись окончательные работы перед ее выходом в море.
WSJ также опубликовала спутниковые снимки якобы с места крушения. По информации газеты, в начале июня туда прибыли большие плавучие краны, чтобы поднять подлодку со дна реки.
Согласно докладу Пентагона, по состоянию на 2022 г. Китай располагал шестью атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, шестью атомными ударными подлодками и 48 дизельными ударными подлодками. Ожидается, что к 2025 г. Пекин нарастит свой военный потенциал до 65 подлодок, а к 2035 г. – до 80, отмечало минобороны США.