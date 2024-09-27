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WSJ: атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя

Ведомости

В конце мая – начале июня в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники

Инцидент произошел на верфи близ Уханя. Информации о причинах аварии и пострадавших нет. Также неизвестно, было ли на подлодке ядерное топливо. Эксперты WSJ, не связанные с правительством США, говорят, что это «вполне вероятно».   

При этом Пекин данные о ЧП не подтверждает. На запрос Reuters представитель посольства Китая в Вашингтоне ответил, что дипмиссия «не знакома с [упомянутой] ситуацией».

Затонувшее судно было построено государственной компанией China State Shipbuilding Corp. Она отличается Х-образной кормой, которая призвана сделать судно более маневренным. В конце мая подлодку заметили у причала на реке Янцзы, когда велись окончательные работы перед ее выходом в море.

WSJ также опубликовала спутниковые снимки якобы с места крушения. По информации газеты, в начале июня туда прибыли большие плавучие краны, чтобы поднять подлодку со дна реки. 

Согласно докладу Пентагона, по состоянию на 2022 г. Китай располагал шестью атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, шестью атомными ударными подлодками и 48 дизельными ударными подлодками. Ожидается, что к 2025 г. Пекин нарастит свой военный потенциал до 65 подлодок, а к 2035 г. – до 80, отмечало минобороны США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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