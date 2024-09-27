WSJ: атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя

Согласно докладу Пентагона, по состоянию на 2022 г. Китай располагал шестью атомными подводными лодками с баллистическими ракетами, шестью атомными ударными подлодками и 48 дизельными ударными подлодками. Ожидается, что к 2025 г. Пекин нарастит свой военный потенциал до 65 подлодок, а к 2035 г. – до 80, отмечало минобороны США.