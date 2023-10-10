Китай к 2030 году может ввести в эксплуатацию бесшумную подлодку

Один из авторов доклада, американский подводник в отставке Кристофер Карлсон, выразил мнение, что «тип 096 станет кошмаром», так как их будет «очень-очень трудно обнаружить». Судя по спутниковым снимкам от ноября 2022 г. новой верфи в китайском Хулудао, производство секций корпуса новой подводной лодки, скорее всего, идет по графику – субмарины типа 096 должны быть введены в эксплуатацию к 2030 г. По мнению экспертов, такой скачок в возможностях Китая будет иметь серьезные последствия для США и их союзников в АТР, так как Китай в результате может получить преимущество над подлодками стран блока AUKUS (США, Британия, Австралия).