Китай к 2030 году может ввести в эксплуатацию бесшумную подлодку

Китай к 2030 году может ввести в эксплуатацию бесшумную подлодкуОна станет кошмаром для флота США
Китай может создать атомную подводную лодку нового поколения с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа 096 до конца 2020-х гг. Согласно августовскому докладу Китайского института морских исследований Военно-морского колледжа США, на который 9 октября обратило внимание агентство Reuters, отличительной особенностью по сравнению с предыдущими китайскими субмаринами станет бесшумность. Как следствие, американцам станет гораздо труднее следить за передвижением новых китайских подлодок. В самом докладе также отмечается, что помимо подлодок типа 096 китайцы продолжают разработку и новых многоцелевых атомных подводных лодок типа 095 (при этом головная субмарина была заложена еще в 2008 г.).
Один из авторов доклада, американский подводник в отставке Кристофер Карлсон, выразил мнение, что «тип 096 станет кошмаром», так как их будет «очень-очень трудно обнаружить». Судя по спутниковым снимкам от ноября 2022 г. новой верфи в китайском Хулудао, производство секций корпуса новой подводной лодки, скорее всего, идет по графику – субмарины типа 096 должны быть введены в эксплуатацию к 2030 г. По мнению экспертов, такой скачок в возможностях Китая будет иметь серьезные последствия для США и их союзников в АТР, так как Китай в результате может получить преимущество над подлодками стран блока AUKUS (США, Британия, Австралия).
В докладе говорится, что «инновационное подражание» иностранным технологиям может помочь Китаю достигнуть прорыва при создании водометных движителей и системы подавления шумов. Вопрос, как именно КНР удалось получить информацию об иностранных разработках, остается открытым – в Минобороны не ответили на вопросы Reuters.
Карлсон не верит, что Китай получил доступ к современным технологиям от Москвы. Но китайцы могут создать настолько скрытную подводную лодку типа 096, что она действительно будет походить на российские «Улучшенные Акулы» (по классификации НАТО так называются модифицированные многоцелевые атомные подлодки проекта 971 «Щука-Б»). В докладе говорится, что по большинству характеристик (двигательные установки, датчики, вооружение) подлодки типа 096 будут сравнимы с российской ПЛАРБ проекта 955 «Юрий Долгорукий». Утверждается, что новые подлодки будут иметь и сходные размеры с «Щукой-Б». Вероятнее всего, подлодки типа 095 и 096 будут двухкорпусными, но точных данных об этом нет.
В данный момент китайские ВМС проводят патрулирование с использованием относительно шумных подводных лодок типа 094 «Цзинь» с острова Хайнань в Южно-Китайском море. На их вооружении самые передовые межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок третьего поколения JL-3, дальность их действия превышает 10 000 км, и они могут достигнуть США.
Тому, что кто-то мог передать Китаю какие-то технологии, используемые в проекте 096, нет доказательств, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Китайцы могли собрать некий критический объем данных из открытых источников и по каналам разведки, а дальше вести разработки на этой основе сами, считает он. При этом эксперт напоминает, что, говоря о многоцелевых подлодках, стоит помнить, что пока китайцы продолжают строительство новейших многоцелевых атомных подлодок проекта 093B «Шань».
Называть Москву источником компетенций в атомном подводном судостроении – давняя традиция на Западе, но на деле это та часть военно-технического сотрудничества, где ее роль не так велика, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. Россия не стремится делиться в этом сегменте своими разработками и сотрудничество здесь идет менее активно, чем в надводном судостроении, добавляет эксперт. Сотрудничество между еще Советским Союзом, а затем Россией и КНР в подводном флоте куда более интенсивно шло по дизель-электрическим субмаринам, как это было с проектом 636 «Варшавянка».
В сфере атомных подлодок Китай развивается самостоятельно, но не совсем без влияния России, так как китайские студенты в большом количестве учатся в России и получают общие знания в самых разных областях – от судостроения до технологий атомных реакторов, говорит Крамник. Общий прогресс в отрасли и выросшие компетенции китайских специалистов, которые перенимались в том числе в России, и привели их к возможности создавать современные подводные лодки, считает он.