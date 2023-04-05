Китай разворачивает новый фронт подводной борьбы

Китай разворачивает новый фронт подводной борьбыПрогресс КНР в области стратегических атомных подводных лодок создаст немало проблем Вашингтону
Китаю удалось впервые в истории обеспечить постоянное боевое дежурство в море как минимум одной атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (устоявшаяся аббревиатура – ПЛАРБ). Это означает постоянную готовность к скрытному нанесению удара, сообщило Reuters со ссылкой на отчет Пентагона о китайском военном потенциале. Постоянное патрулирование китайскими субмаринами вод Южно-Китайского моря оттянет на себя значительное внимание Вашингтона и такие же значительные средства. Даже учитывая недавно заключенное соглашение антикитайского блока AUKUS, согласно которому к 2027 г. Австралия на ротационной основе разместит у себя американские и британские атомные подлодки, США придется вкладывать много ресурсов в противостояние с Китаем на море.
Положение дел усугубляется еще и тем, что на вооружение китайских подлодок поступили межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) третьего поколения JL-3, их дальность действия превышает 10 000 км. Об этом конгрессу США еще в марте сообщил руководитель Стратегического командования США генерал Энтони Дж. Коттон. Таким образом, Пекин впервые получил в свое распоряжение оружие, которое может поражать цели на континентальной территории США при пуске недалеко от китайской береговой линии. Примечательно, что принятие JL-3 на вооружение произошло куда быстрее, чем предполагали американские военные: ранее считалось, что ракеты поступят в войска вместе с новой субмариной Type 096, введение которой в эксплуатацию должно произойти в течение нескольких будущих лет.