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Китай разворачивает новый фронт подводной борьбы

Прогресс КНР в области стратегических атомных подводных лодок создаст немало проблем Вашингтону
Глеб Мишутин
Китайские подлодки научились вести постоянное боевое дежурство / Reuters

Китаю удалось впервые в истории обеспечить постоянное боевое дежурство в море как минимум одной атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (устоявшаяся аббревиатура – ПЛАРБ). Это означает постоянную готовность к скрытному нанесению удара, сообщило Reuters со ссылкой на отчет Пентагона о китайском военном потенциале. Постоянное патрулирование китайскими субмаринами вод Южно-Китайского моря оттянет на себя значительное внимание Вашингтона и такие же значительные средства. Даже учитывая недавно заключенное соглашение антикитайского блока AUKUS, согласно которому к 2027 г. Австралия на ротационной основе разместит у себя американские и британские атомные подлодки, США придется вкладывать много ресурсов в противостояние с Китаем на море.

Положение дел усугубляется еще и тем, что на вооружение китайских подлодок поступили межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) третьего поколения JL-3, их дальность действия превышает 10 000 км. Об этом конгрессу США еще в марте сообщил руководитель Стратегического командования США генерал Энтони Дж. Коттон. Таким образом, Пекин впервые получил в свое распоряжение оружие, которое может поражать цели на континентальной территории США при пуске недалеко от китайской береговой линии. Примечательно, что принятие JL-3 на вооружение произошло куда быстрее, чем предполагали американские военные: ранее считалось, что ракеты поступят в войска вместе с новой субмариной Type 096, введение которой в эксплуатацию должно произойти в течение нескольких будущих лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных