Китай разворачивает новый фронт подводной борьбы

Положение дел усугубляется еще и тем, что на вооружение китайских подлодок поступили межконтинентальные баллистические ракеты для подводных лодок (БРПЛ) третьего поколения JL-3, их дальность действия превышает 10 000 км. Об этом конгрессу США еще в марте сообщил руководитель Стратегического командования США генерал Энтони Дж. Коттон. Таким образом, Пекин впервые получил в свое распоряжение оружие, которое может поражать цели на континентальной территории США при пуске недалеко от китайской береговой линии. Примечательно, что принятие JL-3 на вооружение произошло куда быстрее, чем предполагали американские военные: ранее считалось, что ракеты поступят в войска вместе с новой субмариной Type 096, введение которой в эксплуатацию должно произойти в течение нескольких будущих лет.