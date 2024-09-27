Лукашенко назвал создание белорусского телефона вопросом нацбезопасности

В Белоруссии уже имеется ноутбук собственного производства. 1 сентября 2022 г. его презентовал Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11. В декабре того же года на заводе «Горизонт» началось массовое производство белорусских ноутбуков.