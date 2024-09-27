Лукашенко назвал создание белорусского телефона вопросом нацбезопасности
В Белоруссии будет создан собственный мобильный телефон, поскольку сегодня это является вопросом национальной безопасности. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.
«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Заявление Лукашенко прозвучало после серии взрывов пейджеров, раций и другой электроники в Ливане 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.
В Белоруссии уже имеется ноутбук собственного производства. 1 сентября 2022 г. его презентовал Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. На тот момент устройство состояло на 12% из отечественных деталей, однако его аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11. В декабре того же года на заводе «Горизонт» началось массовое производство белорусских ноутбуков.