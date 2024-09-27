Минобороны Румынии изучает данные о российском беспилотнике
Министерство национальной обороны Румынии изучает информацию о возможном заходе российского беспилотника в воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным минобороны, в ночь российские силы наносили удары по объектам на Украине, находящимся возле границы с Румынией в Одесской области. Для наблюдения за обстановкой были направлены два истребителя F-16 и два самолета F-18 ВВС Испании.
Примерно в 3:00 мск румынская радиолокационная система зафиксировала потенциальный вход одного из беспилотников в воздушное пространство страны. Это продолжалось менее трех минут. В настоящий момент оборонное ведомство осуществляет поисковые операции в этом районе.
9 сентября министерство национальной обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков якобы российского беспилотника возле населенного пункта вблизи границы с Украиной. По данным ведомства, беспилотник нарушил воздушное пространство страны утром 8 сентября и затем покинул его.
26 августа командующий вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил о влетевшем в воздушное пространство страны неизвестном объекте. Его зафиксировали сразу три радиолокационные станции, объект пролетел 25 км и пропал с радаров.