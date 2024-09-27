Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Правительство освободило регионы от уплаты двух третей долга по кредитам

Ведомости

Кабмин РФ освободил регионы от погашения двух третей реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам, которая списывается в 2025 г., сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление.

Отмечается, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина. 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости снизить долговую нагрузку на регионы. Мишустин, представляя в апреле отчет о работе правительства в Госдуме, сообщил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, добавили в пресс-службе.

Как следует из документа, изменения вносятся в «Правила проведения реструктуризации обязательств субъектов РФ по бюджетным кредитам» от 18 декабря 2012 г. В частности, затрагиваются задолженности на 1 марта 2024 г.

3 апреля Мишустин заявлял, что сумма списаний составит порядка 1 трлн руб. В тот же день представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что по состоянию на 1 марта 2024 г. задолженность регионов по бюджетным кредитам составляет 1,7 трлн руб. Задолженность будет списываться ежегодно, начиная с 2025 г., при фактическом инвестировании регионами высвобождаемых средств в целевые направления. Оставшаяся треть долга будет возвращаться регионами по существующим графикам.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных