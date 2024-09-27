Правительство освободило регионы от уплаты двух третей долга по кредитам
Кабмин РФ освободил регионы от погашения двух третей реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам, которая списывается в 2025 г., сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным постановление.
Отмечается, что решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина. 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости снизить долговую нагрузку на регионы. Мишустин, представляя в апреле отчет о работе правительства в Госдуме, сообщил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, добавили в пресс-службе.
Как следует из документа, изменения вносятся в «Правила проведения реструктуризации обязательств субъектов РФ по бюджетным кредитам» от 18 декабря 2012 г. В частности, затрагиваются задолженности на 1 марта 2024 г.
3 апреля Мишустин заявлял, что сумма списаний составит порядка 1 трлн руб. В тот же день представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что по состоянию на 1 марта 2024 г. задолженность регионов по бюджетным кредитам составляет 1,7 трлн руб. Задолженность будет списываться ежегодно, начиная с 2025 г., при фактическом инвестировании регионами высвобождаемых средств в целевые направления. Оставшаяся треть долга будет возвращаться регионами по существующим графикам.