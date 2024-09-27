Правительство освободило регионы от уплаты двух третей долга по кредитам

3 апреля Мишустин заявлял, что сумма списаний составит порядка 1 трлн руб. В тот же день представитель Минфина уточнил «Ведомостям», что по состоянию на 1 марта 2024 г. задолженность регионов по бюджетным кредитам составляет 1,7 трлн руб. Задолженность будет списываться ежегодно, начиная с 2025 г., при фактическом инвестировании регионами высвобождаемых средств в целевые направления. Оставшаяся треть долга будет возвращаться регионами по существующим графикам.