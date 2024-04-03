Правительство спишет 1 трлн рублей задолженности регионов по бюджетным кредитам

Он отметил, что вопросы развития российских регионов всегда находятся в центре внимания правительства. В прошлом году он и его заместители посетили все регионы, а сам Мишустин с 2020 г. побывал в 55 из них. Он подчеркнул красоту страны, активную работу людей и прогресс.