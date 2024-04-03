/ Экономика

Правительство спишет 1 трлн рублей задолженности регионов по бюджетным кредитам

Ведомости

По поручению президента России правительство будет списывать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам – порядка 1 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета перед Госдумой.

«Это открывает возможности для решения инфраструктурных задач на местах. В том числе – по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации, прокладке транспортных магистралей», – отметил премьер.

Он отметил, что вопросы развития российских регионов всегда находятся в центре внимания правительства. В прошлом году он и его заместители посетили все регионы, а сам Мишустин с 2020 г. побывал в 55 из них. Он подчеркнул красоту страны, активную работу людей и прогресс.

Мишустин отметил, что за четыре года консолидированные доходы бюджетов субъектов России выросли на 50%, а объем инвестиций увеличился почти на две трети. По его словам, благодаря усовершенствованному механизму зачисления подоходного налога в региональные бюджеты, средства стали поступать быстрее, что способствует дополнительной устойчивости финансовых систем регионов. Однако он также отметил, что многие из них несут серьезную долговую нагрузку.

26 марта пресс-служба Минфина со ссылкой на слова замминистра Леонида Горнина сообщала, что ведомство планирует реструктурировать долги по бюджетным кредитам регионов на сумму почти 1,6 трлн руб. Предназначенные для достижения регионами поставленных целей займы будут «окрашивать», отмечал Горнин.

29 февраля президент России Владимир Путин объявил о списании регионам двух третей долгов по бюджетным кредитам. По его словам, субъекты с большими задолженностями скованы в развитии ограничениями Минфина.

Глава государства отметил, что это позволит сохранить регионам порядка 200 млрд руб. ежегодно в период с 2025 по 2028 г. По данным «Ведомостей», в целом объем списания должен составить около 1,2 трлн руб. Сэкономленные средства должны быть направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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