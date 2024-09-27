Лукашенко предупредил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО
Если стран НАТО решат напасть на Белоруссию, то будет использовано ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.
«Как только они нападают на нас <...>, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Лукашенко отметил, что военные США и Польши уже стоят вдоль границы с Белоруссией, а власти Польши «потирают руки». По его словам, при таком сценарии может начаться мировая война, поскольку на применение ядерного оружия Россией и Белоруссией последует ответ. Президент Белоруссии выразил мнение, что Запад к этому не готов.
«Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю», – подчеркнул он.
Комментируя слова Лукашенко Telegram-каналу Shot, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что глава государства Владимир Путин высказался по этому поводу однозначно: Россия будет защищать Белоруссию.
25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. Согласно изменениям, Россия сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также будет считать нападение на Белоруссию как нападение на саму Россию и может в таком случае защитить ее с помощью ядерного оружия.