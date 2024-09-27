Лукашенко предупредил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО

25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. Согласно изменениям, Россия сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также будет считать нападение на Белоруссию как нападение на саму Россию и может в таком случае защитить ее с помощью ядерного оружия.