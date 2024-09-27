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Лукашенко предупредил о готовности применить ядерное оружие при нападении НАТО

Ведомости

Если стран НАТО решат напасть на Белоруссию, то будет использовано ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.

«Как только они нападают на нас <...>, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», – сказал он (цитата по «БелТА»). 

Лукашенко отметил, что военные США и Польши уже стоят вдоль границы с Белоруссией, а власти Польши «потирают руки». По его словам, при таком сценарии может начаться мировая война, поскольку на применение ядерного оружия Россией и Белоруссией последует ответ. Президент Белоруссии выразил мнение, что Запад к этому не готов.

«Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю», – подчеркнул он.

Комментируя слова Лукашенко Telegram-каналу Shot, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что глава государства Владимир Путин высказался по этому поводу однозначно: Россия будет защищать Белоруссию.

25 сентября Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию сообщил о подготовке ряда изменений в определения условий применения ядерного оружия. Согласно изменениям, Россия сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также будет считать нападение на Белоруссию как нападение на саму Россию и может в таком случае защитить ее с помощью ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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