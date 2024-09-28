Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь

Граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ после начала специальной военной операции зимой 2022 г. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями, при этом украинские дроны сбивались и в более отдаленных субъектах РФ.