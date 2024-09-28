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Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь

Ведомости

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили за ночь пять украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать объекты на территории РФ, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что четыре дрона ВСУ были сбиты в небе над Белгородской областью, еще один был уничтожен в Курской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 28 сентября рассказал, что в районе поселка Ясная Зоря в результате атаки ВСУ, которая произошла накануне вечером, ранения получили два человека, они были госпитализированы.

Граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ после начала специальной военной операции зимой 2022 г. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями, при этом украинские дроны сбивались и в более отдаленных субъектах РФ.

Больше всего от украинских атак страдают Белгородская и Курская области, в последней продолжаются бои с украинскими подразделениями, которые вторглись в российский регион 6 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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