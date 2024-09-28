Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбили за ночь пять украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать объекты на территории РФ, сообщает пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В министерстве уточнили, что четыре дрона ВСУ были сбиты в небе над Белгородской областью, еще один был уничтожен в Курской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 28 сентября рассказал, что в районе поселка Ясная Зоря в результате атаки ВСУ, которая произошла накануне вечером, ранения получили два человека, они были госпитализированы.
Граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ после начала специальной военной операции зимой 2022 г. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями, при этом украинские дроны сбивались и в более отдаленных субъектах РФ.
Больше всего от украинских атак страдают Белгородская и Курская области, в последней продолжаются бои с украинскими подразделениями, которые вторглись в российский регион 6 августа.