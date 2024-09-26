ПВО сбила за ночь семь украинских дронов над тремя регионами России

Ночью в Курской области несколько минут действовал сигнал ракетной опасности, следует из Telegram-канала губернатора Алексея Смирнова. Последствия украинской атаки при помощи беспилотников он не комментировал. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении только одного дрона ВСУ за ночь. По его словам, пострадавших и разрушений нет.