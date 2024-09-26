ПВО сбила за ночь семь украинских дронов над тремя регионами России
В ночь на 26 сентября ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Над Белгородской областью были сбиты четыре дрона, над Брянской – два, над Курской – один.
Ночью в Курской области несколько минут действовал сигнал ракетной опасности, следует из Telegram-канала губернатора Алексея Смирнова. Последствия украинской атаки при помощи беспилотников он не комментировал. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении только одного дрона ВСУ за ночь. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Власти Белгородской области последствия атаки не комментировали. Утром 26 сентября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о получении 55 станций радиоэлектронная борьбы (РЭБ). Их установят на школьные автобусы в нескольких районах области.
ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями. С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и ВСУ. На фоне этого в упомянутых трех приграничных регионах введен режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также объявлен режим ЧС федерального характера.