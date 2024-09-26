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ПВО сбила за ночь семь украинских дронов над тремя регионами России

Ведомости

В ночь на 26 сентября ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над Белгородской областью были сбиты четыре дрона, над Брянской – два, над Курской – один.

Ночью в Курской области несколько минут действовал сигнал ракетной опасности, следует из Telegram-канала губернатора Алексея Смирнова. Последствия украинской атаки при помощи беспилотников он не комментировал. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении только одного дрона ВСУ за ночь. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Власти Белгородской области последствия атаки не комментировали. Утром 26 сентября губернатор Вячеслав Гладков сообщил о получении 55 станций радиоэлектронная борьбы (РЭБ). Их установят на школьные автобусы в нескольких районах области.

ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Минобороны практически ежедневно сообщает о сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Курской и Брянской областями. С 6 августа в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил РФ и ВСУ. На фоне этого в упомянутых трех приграничных регионах введен режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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