Сотрудники Росгвардии нашли в Курской области дрон-приманку
Специалисты инженерного подразделения Росгвардии обнаружили дрон-приманку в Курской области, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал недалеко от населенного пункта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Росгвардии пояснили, что подобные дроны предназначены для вскрытия слабых мест системы противовоздушной обороны (ПВО). При изготовлении таких БПЛА используются дешевые детали. Устройства не оснащены качественной камерой и другими дополнительными радиопередающими устройствами. Помимо прочего, украинские боевики наносят на такие беспилотники фольгу, чтобы они максимально светились на радиолокационных станциях.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, с тех пор в регионе идут бои. В регионе действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данными Минобороны РФ, потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 16 000 военнослужащих.