Сотрудники Росгвардии нашли в Курской области дрон-приманку

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, с тех пор в регионе идут бои. В регионе действуют режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции. По последним данными Минобороны РФ, потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 16 000 военнослужащих.