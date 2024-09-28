Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Следствие продолжает оценку ущерба по делу о поставках некачественных сухпайков

Ведомости

Точный размер ущерба, причиненный фигурантами уголовного дела о поставках некачественного питания для Министерства обороны РФ, устанавливается. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет «РИА Новости».

«Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», – говорится в документах.

В апреле по решению Басманного суда Москвы были арестованы трое руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов, – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук в 2022-2023 гг. составило не менее 1,3 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на материалы дела. 

В сентябре Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. В конце июля «РИА Новости» писало, что Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных