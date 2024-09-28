Следствие продолжает оценку ущерба по делу о поставках некачественных сухпайков
Точный размер ущерба, причиненный фигурантами уголовного дела о поставках некачественного питания для Министерства обороны РФ, устанавливается. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет «РИА Новости».
«Принимая во внимание изложенное, а также особую сложность уголовного дела… проведения значительного комплекса других следственно-оперативных мероприятий и длительных экспертных исследований, направленных на установление точного размера ущерба… суд считает необходимым ходатайства следователя удовлетворить и продлить срок содержания под стражей обвиняемых», – говорится в документах.
В апреле по решению Басманного суда Москвы были арестованы трое руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов, – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук в 2022-2023 гг. составило не менее 1,3 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В сентябре Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. В конце июля «РИА Новости» писало, что Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината.