Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков
Арестованные по делу о растрате руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков, преступление было совершено в 2022–2023 гг. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы уголовного дела.
В апреле по решению Басманного суда Москвы были арестованы трое руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов, – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб., говорится в материалах. Уточняется, что фигуранты дела присвоили денежные средства, «действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, под видом заключения государственных контрактов» в период с 2022 по 2023 г.
Индивидуальные рационы питания, как показали результаты лабораторного исследования, не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению, пишет ТАСС.
В конце июля «РИА Новости» писали, что интересы комбината лоббировал экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Сам он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг.