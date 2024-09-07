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Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Ведомости

Арестованные по делу о растрате руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков, преступление было совершено в 2022–2023 гг. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы уголовного дела.

В апреле по решению Басманного суда Москвы были арестованы трое руководителей липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», которое занимается производством сухих пайков и консервов, – Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Им вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб., говорится в материалах. Уточняется, что фигуранты дела присвоили денежные средства, «действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, под видом заключения государственных контрактов» в период с 2022 по 2023 г.

Индивидуальные рационы питания, как показали результаты лабораторного исследования, не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению, пишет ТАСС.

В конце июля «РИА Новости» писали, что интересы комбината лоббировал экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Сам он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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