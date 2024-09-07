Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб., говорится в материалах. Уточняется, что фигуранты дела присвоили денежные средства, «действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, под видом заключения государственных контрактов» в период с 2022 по 2023 г.