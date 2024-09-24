Басманный суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакова

Со ссылкой на материалы суда 22 августа «Ведомости» писали, что Булгаков мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг. Сумма контракта между академией и фирмой – 250 млн руб., генеральным подрядчиком выступала организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным [эта сумма далее была передана генподрядчику].