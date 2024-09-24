Басманный суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакова
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, а также проходящих по делу его бывшего однокурсника Геннадия Селезнева и гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Фигуранты пробудут в СИЗО еще три месяца – до 25 декабря.
26 июля в Следственном комитете России (СКР) сообщили об аресте Булгакова. Экс-замминистра обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Селезнев и Яковлев обвиняются в особо крупном мошенничестве.
Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, уголовное дело касается работы генерала на посту начальника тыла – замминистра обороны, с которого он был уволен в сентябре 2022 г.
Со ссылкой на материалы суда 22 августа «Ведомости» писали, что Булгаков мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг. Сумма контракта между академией и фирмой – 250 млн руб., генеральным подрядчиком выступала организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным [эта сумма далее была передана генподрядчику].
В конце июля «РИА Новости» писало, что Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, руководители которого обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков в 2022–2023 гг.