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Басманный суд продлил арест экс-замминистра обороны Булгакова

Ведомости

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, а также проходящих по делу его бывшего однокурсника Геннадия Селезнева и гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фигуранты пробудут в СИЗО еще три месяца – до 25 декабря.

26 июля в Следственном комитете России (СКР) сообщили об аресте Булгакова. Экс-замминистра обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Селезнев и Яковлев обвиняются в особо крупном мошенничестве.

Булгаков занимал должность замминистра в 2008-2022 гг. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, уголовное дело касается работы генерала на посту начальника тыла – замминистра обороны, с которого он был уволен в сентябре 2022 г.

Со ссылкой на материалы суда 22 августа «Ведомости» писали, что Булгаков мог способствовать заключению соглашения между Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова и подрядчиком ООО «Нева-Балт СПб» на оказание энергетических услуг. Сумма контракта между академией и фирмой – 250 млн руб., генеральным подрядчиком выступала организация АО «Петербургская сбытовая компания». В рамках госконтракта вуз перечислил подрядчику (ООО «Нева-Балт СПб») аванс в размере более 49 млн руб. Это перечисление, по версии следствия, было необоснованным [эта сумма далее была передана генподрядчику].

В конце июля «РИА Новости» писало, что Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, руководители которого обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков в 2022–2023 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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