Ван И призвал не дать конфликту на Украине выйти из-под контроля
Российско-украинский конфликт не должен выйти из-под контроля, необходимо предотвратить эскалацию боевых действий, заявил министр иностранных дел КНР Ван И после встречи министерской группы «Друзья мира» для решения украинского конфликта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создали группу «Друзья мира» с целью не дать украинскому кризису выйти из-под контроля, государства должны объединиться и вместе искать мирное решение, сказал Ван И.
«Мы твердо стоим на стороне мира. В войнах нет победителей, а в конфликтах нет будущего. Миру необходимо дать шанс. Главным приоритетом является охлаждение ситуации, предотвращение эскалации войны. Мы должны четко противостоять использованию оружия массового уничтожения, распространению ядерного оружия и нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции», – отметил китайский министр.
По его словам, Россию и Украину невозможно «отодвинуть», единственным вариантом является попытка «жить в гармонии».
Ван И призвал Москву и Киев исходить из «фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов», уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Кроме того, по его словам, сторонам конфликта необходимо учитывать «разумные и законные» интересы друг друга и добиться скорейшего прекращения огня, а также совместно искать прочное решение кризиса. В результате конфликт, каким бы масштабным он ни был, вернется на путь диалога, уверен министр.
Ван И также выступил против «неизбирательного» введения односторонних санкций. Перекладывание вины, отметил он, не поможет ни охладить ситуацию, ни способствовать политическому решению кризиса. Он также подчеркнул, что все члены «Друзей мира» не являются создателями украинского кризиса и у них нет в этом конфликте личных интересов.