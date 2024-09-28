Ван И призвал не дать конфликту на Украине выйти из-под контроля

Ван И призвал Москву и Киев исходить из «фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов», уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Кроме того, по его словам, сторонам конфликта необходимо учитывать «разумные и законные» интересы друг друга и добиться скорейшего прекращения огня, а также совместно искать прочное решение кризиса. В результате конфликт, каким бы масштабным он ни был, вернется на путь диалога, уверен министр.