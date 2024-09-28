Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Посол в Турции Ерхов рассказал о желании Запада отменить все русское

Ведомости

Западные страны стремятся отменить русскую культуру и традиции, а на смену сотрудничеству пришел язык ненависти и шантажа, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на Страновой отчетно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).

«Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить все русское – прежде всего, нашу великую культуру и традиции», – сказал Ерхов (цитата по ТАСС).

По его словам, на смену «дружбе, сотрудничеству и дипломатии» приходит язык ненависти, шантажа и угроз, а русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против РФ и ее граждан. Это происходит с молчаливого согласия «хозяев киевского режима», добавил посол. Ерхов убежден, что и в этих условиях Россию «не сломить», а ее многонациональный народ, язык и культура «переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле». 

В марте 2022 г. президент РФ Владимир Путин осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных