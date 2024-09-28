Посол в Турции Ерхов рассказал о желании Запада отменить все русское
Западные страны стремятся отменить русскую культуру и традиции, а на смену сотрудничеству пришел язык ненависти и шантажа, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на Страновой отчетно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).
«Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить все русское – прежде всего, нашу великую культуру и традиции», – сказал Ерхов (цитата по ТАСС).
По его словам, на смену «дружбе, сотрудничеству и дипломатии» приходит язык ненависти, шантажа и угроз, а русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против РФ и ее граждан. Это происходит с молчаливого согласия «хозяев киевского режима», добавил посол. Ерхов убежден, что и в этих условиях Россию «не сломить», а ее многонациональный народ, язык и культура «переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле».
В марте 2022 г. президент РФ Владимир Путин осудил «атаку на русскую культуру». По его словам, «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. 14 октября 2022 г. президент назвал бредом и чушью попытки отменить русскую культуру и призвал не поступать так же с украинской культурой. 25 января он заявил, что россияне никогда бы не додумались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.