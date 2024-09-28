Посол в Турции Ерхов рассказал о желании Запада отменить все русское

По его словам, на смену «дружбе, сотрудничеству и дипломатии» приходит язык ненависти, шантажа и угроз, а русофобия привела к открытой агрессии террористическими методами против РФ и ее граждан. Это происходит с молчаливого согласия «хозяев киевского режима», добавил посол. Ерхов убежден, что и в этих условиях Россию «не сломить», а ее многонациональный народ, язык и культура «переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле».