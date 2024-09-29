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Минобороны сообщило о взятии Макеевки в ЛНР

Ведомости

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка ЛНР», – говорится в сообщении ведомства.

Российская армия в ходе наступления нанесла поражение живой силе и технике силам нескольких украинских бригад в районах Макеевки, Купянска Харьковской области, Григоровки и села Торское в ДНР. Группировка отразила контратаку штурмового подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника на этом направлении составили до 450 военнослужащих, уничтожены три склада боеприпасов, добавили в Минобороны.

За последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ, говорится в сводке оборонного ведомства.

Вооруженные силы России на этой неделе взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР. До этого ВС РФ перешли населенные пункты Григоровка и Острое в этой же республики. 13 сентября Минобороны сообщило, что за неделю под контроль российских войск перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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