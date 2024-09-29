Минобороны сообщило о взятии Макеевки в ЛНР

Вооруженные силы России на этой неделе взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР. До этого ВС РФ перешли населенные пункты Григоровка и Острое в этой же республики. 13 сентября Минобороны сообщило, что за неделю под контроль российских войск перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.