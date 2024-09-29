Минобороны сообщило о взятии Макеевки в ЛНР
Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Запад" в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка ЛНР», – говорится в сообщении ведомства.
Российская армия в ходе наступления нанесла поражение живой силе и технике силам нескольких украинских бригад в районах Макеевки, Купянска Харьковской области, Григоровки и села Торское в ДНР. Группировка отразила контратаку штурмового подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника на этом направлении составили до 450 военнослужащих, уничтожены три склада боеприпасов, добавили в Минобороны.
За последние сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также поразили два объекта топливной инфраструктуры и центр радиотехнической разведки ВСУ, говорится в сводке оборонного ведомства.
Вооруженные силы России на этой неделе взяли под контроль населенный пункт Мариновка в ДНР. До этого ВС РФ перешли населенные пункты Григоровка и Острое в этой же республики. 13 сентября Минобороны сообщило, что за неделю под контроль российских войск перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.