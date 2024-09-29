Bloomberg: на выборах в Австрии может выиграть правая «Партия свободы»

Оппонентом Кикля является лидер социал-демократов Андреас Баблер, который «не смог завоевать сердца и умы широкой общественности», отмечает агентство. «Выборы проходят в трудное время для Австрии, которая второй год переживает экономический спад и только сейчас восстанавливается после периода высокой инфляции, которая зачастую превышала показатели стран еврозоны», – говорится в материале.