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Bloomberg: на выборах в Австрии может выиграть правая «Партия свободы»

Ведомости

Крайне правая «Партия свободы» («Австрийская партия свободы», АПС) может набрать наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Австрии, пишет Bloomberg.

«Партия свободы» возглавляет опросы общественного мнения в течение почти двух лет, говорится в материале. Лидер партии Герберт Кикль выступает за депортацию просителей убежища, а также за прекращение военной поддержки Украины.

Оппонентом Кикля является лидер социал-демократов Андреас Баблер, который «не смог завоевать сердца и умы широкой общественности», отмечает агентство. «Выборы проходят в трудное время для Австрии, которая второй год переживает экономический спад и только сейчас восстанавливается после периода высокой инфляции, которая зачастую превышала показатели стран еврозоны», – говорится в материале.

Избирательные участки закроются по всей Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Предварительные результаты должны быть объявлены до конца 29 сентября.

5 сентября канцлер страны Карл Нехаммер на своей странице в соцсети X предложил принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на территории Австрии. В стране расположена штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) вновь допустил переговоры с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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