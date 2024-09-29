Bloomberg: на выборах в Австрии может выиграть правая «Партия свободы»
Крайне правая «Партия свободы» («Австрийская партия свободы», АПС) может набрать наибольшее количество голосов на парламентских выборах в Австрии, пишет Bloomberg.
«Партия свободы» возглавляет опросы общественного мнения в течение почти двух лет, говорится в материале. Лидер партии Герберт Кикль выступает за депортацию просителей убежища, а также за прекращение военной поддержки Украины.
Оппонентом Кикля является лидер социал-демократов Андреас Баблер, который «не смог завоевать сердца и умы широкой общественности», отмечает агентство. «Выборы проходят в трудное время для Австрии, которая второй год переживает экономический спад и только сейчас восстанавливается после периода высокой инфляции, которая зачастую превышала показатели стран еврозоны», – говорится в материале.
Избирательные участки закроются по всей Австрии в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Предварительные результаты должны быть объявлены до конца 29 сентября.
5 сентября канцлер страны Карл Нехаммер на своей странице в соцсети X предложил принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине на территории Австрии. В стране расположена штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Это произошло после того, как президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) вновь допустил переговоры с Украиной.