Иран пообещал ответ на убийство заместителя командующего КСИР Нилфорушана

29 сентября ЦАХАЛ объявила о ликвидации члена центрального совета ливанской партии «Хезболла» Набиля Каука. Сейчас израильская армия, по сообщениям СМИ, готовится к ограниченному вторжению в Ливан. Как пишет The Times, израильские танки и войска собраны на границе с Ливаном, по стране были мобилизованы три резервных батальона.