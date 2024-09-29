Иран пообещал ответ на убийство заместителя командующего КСИР Нилфорушана
Израиль должен ответить за убийство заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аббаса Нилфорушана, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Нет сомнений, что это ужасное преступление, совершенное сионистским режимом (Израилем), не останется без ответа», – сказал он (цитата по The Guardian).
28 сентября иранское агентство Mehr сообщило, что при израильском ударе погиб Нилфорушан, который, предположительно, руководил военными советниками КСИР в Ливане.
В тот же день ЦАХАЛ ликвидировал лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллу в Бейруте. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство Насраллы «историческим поворотным моментом» и подтвердил, что отдал приказ на убийство лидера ливанской группировки.
29 сентября ЦАХАЛ объявила о ликвидации члена центрального совета ливанской партии «Хезболла» Набиля Каука. Сейчас израильская армия, по сообщениям СМИ, готовится к ограниченному вторжению в Ливан. Как пишет The Times, израильские танки и войска собраны на границе с Ливаном, по стране были мобилизованы три резервных батальона.