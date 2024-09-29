Израильская армия объявила о ликвидации еще одного из лидеров «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации члена центрального совета ливанской партии «Хезболла» Набиля Каука, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«ЦАХАЛ ликвидировала Набиля Каука», – говорится в сообщении.
28 сентября израильская армия сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте в рамках операции «Новый порядок». По данным израильской стороны, в результате атаки были также ликвидированы командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и несколько других высокопоставленных командиров движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство Насраллы «историческим поворотным моментом».
Сейчас израильская армия, по сообщениям СМИ, готовится к ограниченному вторжению в Ливан. Как пишет The Times, израильские танки и войска собраны на границе с Ливаном, по стране были мобилизованы три резервных батальона.