Израильская армия объявила о ликвидации еще одного из лидеров «Хезболлы»

28 сентября израильская армия сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте в рамках операции «Новый порядок». По данным израильской стороны, в результате атаки были также ликвидированы командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и несколько других высокопоставленных командиров движения.