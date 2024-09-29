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Израильская армия объявила о ликвидации еще одного из лидеров «Хезболлы»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации члена центрального совета ливанской партии «Хезболла» Набиля Каука, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«ЦАХАЛ ликвидировала Набиля Каука», – говорится в сообщении.

28 сентября израильская армия сообщила о гибели Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте в рамках операции «Новый порядок». По данным израильской стороны, в результате атаки были также ликвидированы командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки и несколько других высокопоставленных командиров движения. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство Насраллы «историческим поворотным моментом».

Сейчас израильская армия, по сообщениям СМИ, готовится к ограниченному вторжению в Ливан. Как пишет The Times, израильские танки и войска собраны на границе с Ливаном, по стране были мобилизованы три резервных батальона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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