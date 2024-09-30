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FT: Израиль годами собирал данные о «Хезболле»

Ведомости

Разведка Израиля на протяжении многих лет собирала данные о ливанском движении «Хезболла», которыми воспользовалась в последние недели. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что во время конфликта с «Хезболлой» Израиль трижды пытался убить Хасана Насраллу – лидера движения. Во время одного авиаудара ЦАХАЛ не смогла этого сделать, поскольку лидер «Хезболлы» ранее покинул место. Остальные не смогли пробить бетонные укрепления его подземного бункера, говорят источники FT.

По словам бывших и действующих чиновников, у Израиля изменилось качество и глубина разведданных. В течение последних двух десятилетний израильское подразделение радиотехнической разведки и его управление собрали огромные объемы данных, отмечается в публикации.

Усиление внимания Израиля к «Хезболле» сопровождалось растущим и, в конечном итоге, непреодолимым техническим преимуществом: спутниками-шпионами, беспилотниками и киберинструментами. FT пишет, что за годы израильская разведка смогла собрать такое количество информации, что за первые три дня атак по Ливану военные самолеты попытались уничтожить не менее 3000 предполагаемых целей «Хезболлы».

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. Позже «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения.

Атака на главу группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы». До этого, 17 и 18 сентября, в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи, предположительно принадлежавшие членам «Хезболлы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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