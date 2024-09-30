FT: Израиль годами собирал данные о «Хезболле»

Усиление внимания Израиля к «Хезболле» сопровождалось растущим и, в конечном итоге, непреодолимым техническим преимуществом: спутниками-шпионами, беспилотниками и киберинструментами. FT пишет, что за годы израильская разведка смогла собрать такое количество информации, что за первые три дня атак по Ливану военные самолеты попытались уничтожить не менее 3000 предполагаемых целей «Хезболлы».