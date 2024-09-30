«Хезболла» заявила о готовности к наземной операции Израиля
Шиитское движение «Хезболла» готово к наземной операции армии обороны Израиля в Ливане, заявил заместитель генерального секретаря объединения Наим Касем.
«Сопротивление готово к наземному противостоянию», – приводит его слова Telegram-канал объединения. Он добавил, что «Хезболла», несмотря на потери лидеров и нападения на мирных жителей, продолжит противостоять Израилю.
Касем также сообщил, что «Хезболла» выберет генерального секретаря в кратчайшие сроки. Он выразил уверенность, что Ливан победит в конфликте с Израилем, как сделал это в 2006 г.
23 сентября армия обороны Израиля объявила о начале операции под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. 28 сентября ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте.
30 сентября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Утверждается, что израильский спецназ проводит небольшие рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии более масштабного наземного вторжения.