WSJ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе

Атака на лидера группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. По словам источников ABC News, Израиль еще не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней.