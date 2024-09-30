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WSJ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе

Ведомости

Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Израильский спецназ проводит небольшие целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии возможного более масштабного наземного вторжения, которое может состояться уже на этой неделе», – уточнили собеседники издания.

Отмечается, что рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели ливанской группировки «Хезболла», происходили как недавно, так и в течение последних месяцев. Сроки наземной операции могут измениться, подчеркивают источники. В настоящий момент Израиль находится под сильным давлением со стороны США.

28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.

Атака на лидера группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. По словам источников ABC News, Израиль еще не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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