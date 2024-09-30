WSJ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане на этой неделе
Израиль может начать наземную операцию на территории Ливана уже на этой неделе. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Израильский спецназ проводит небольшие целевые рейды на юге Ливана, собирая разведданные в преддверии возможного более масштабного наземного вторжения, которое может состояться уже на этой неделе», – уточнили собеседники издания.
Отмечается, что рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели ливанской группировки «Хезболла», происходили как недавно, так и в течение последних месяцев. Сроки наземной операции могут измениться, подчеркивают источники. В настоящий момент Израиль находится под сильным давлением со стороны США.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.
Атака на лидера группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. По словам источников ABC News, Израиль еще не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней.