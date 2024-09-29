ABC News: Израиль предупредил США об ударе по Насралле «за несколько минут»

28 сентября Армия обороны Израиля объявила о гибели лидера «Хезболлы» Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. Согласно заявлению, в ходе операции были также ликвидированы командующий южным фронтом Али Караки и другие высокопоставленные командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели своего лидера. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.