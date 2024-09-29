ABC News: Израиль предупредил США об ударе по Насралле «за несколько минут»
США получили от Израиля уведомление о готовящемся ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого был убит лидер движения Хасан Насралла, всего за несколько минут до атаки. Об этом ABC News сообщили американские чиновники.
По их словам, США «несут много рисков» в регионе, а американцам не предоставили достаточного уведомления, чтобы подготовиться к возможной враждебной реакции на гибель Насраллы. Интересы Вашингтона в регионе могут серьезно пострадать, если США потеряют контакты с израильтянами, отметил один из собеседников.
Источники также рассказали о начале небольших «пограничных перемещений». Израиль не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней, заявили чиновники. О том, что такая операция планировалась, ABC News сообщил ранее со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
28 сентября Армия обороны Израиля объявила о гибели лидера «Хезболлы» Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. Согласно заявлению, в ходе операции были также ликвидированы командующий южным фронтом Али Караки и другие высокопоставленные командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели своего лидера. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.
Власти Ирана считают, что команда ликвидировать лидера поддерживаемой республикой группировки была отдана из США.