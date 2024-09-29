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ABC News: Израиль предупредил США об ударе по Насралле «за несколько минут»

Ведомости

США получили от Израиля уведомление о готовящемся ударе по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого был убит лидер движения Хасан Насралла, всего за несколько минут до атаки. Об этом ABC News сообщили американские чиновники.

По их словам, США «несут много рисков» в регионе, а американцам не предоставили достаточного уведомления, чтобы подготовиться к возможной враждебной реакции на гибель Насраллы. Интересы Вашингтона в регионе могут серьезно пострадать, если США потеряют контакты с израильтянами, отметил один из собеседников. 

Источники также рассказали о начале небольших «пограничных перемещений». Израиль не принял окончательного решения о начале наземной операции, но готов к ней, заявили чиновники. О том, что такая операция планировалась, ABC News сообщил ранее со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

28 сентября Армия обороны Израиля объявила о гибели лидера «Хезболлы» Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте. Согласно заявлению, в ходе операции были также ликвидированы командующий южным фронтом Али Караки и другие высокопоставленные командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели своего лидера. Руководство группировки пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны.

Власти Ирана считают, что команда ликвидировать лидера поддерживаемой республикой группировки была отдана из США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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