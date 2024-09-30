Кабмин одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР
Правительство РФ поддержало законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.
«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», – говорится в документе.
В июне 2024 г. президент Владимир Путин накануне своего визита в Северную Корею одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна.
При этом Россия продолжает соблюдать установленные Советом Безопасности (СБ) ООН санкции в отношении КНДР, принятые с 2003 по 2017 г. Они налагают запрет на создание совместных предприятий и наем северокорейских рабочих, ограничения на поставки Пхеньяну газа, нефти и различных видов углеводородного топлива, запрет на заход в порты кораблей из КНДР, экспорт из республики угля и минералов. В сентябре 2023 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Китаем не допустят введения новых санкций против Пхеньяна по линии СБ ООН и продления старых, которые, по его словам, «принимались в совершенно другой реальности».