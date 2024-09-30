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Кабмин одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Ведомости

Правительство РФ поддержало законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», – говорится в документе.

В июне 2024 г. президент Владимир Путин накануне своего визита в Северную Корею одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна.

При этом Россия продолжает соблюдать установленные Советом Безопасности (СБ) ООН санкции в отношении КНДР, принятые с 2003 по 2017 г. Они налагают запрет на создание совместных предприятий и наем северокорейских рабочих, ограничения на поставки Пхеньяну газа, нефти и различных видов углеводородного топлива, запрет на заход в порты кораблей из КНДР, экспорт из республики угля и минералов. В сентябре 2023 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Китаем не допустят введения новых санкций против Пхеньяна по линии СБ ООН и продления старых, которые, по его словам, «принимались в совершенно другой реальности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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