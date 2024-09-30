Кабмин одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

При этом Россия продолжает соблюдать установленные Советом Безопасности (СБ) ООН санкции в отношении КНДР, принятые с 2003 по 2017 г. Они налагают запрет на создание совместных предприятий и наем северокорейских рабочих, ограничения на поставки Пхеньяну газа, нефти и различных видов углеводородного топлива, запрет на заход в порты кораблей из КНДР, экспорт из республики угля и минералов. В сентябре 2023 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Китаем не допустят введения новых санкций против Пхеньяна по линии СБ ООН и продления старых, которые, по его словам, «принимались в совершенно другой реальности».