FT: украинские военные на передовой выступают за проведение переговоров с РФ

«Сейчас я за переговоры», – приводит FT слова командира на восточном фронте Юрия, который не стал называть свою фамилию. Военнослужащий обеспокоен тем, что его сын – тоже солдат – может провести большую часть своей жизни в боях и что его внук однажды «может унаследовать бесконечный конфликт».