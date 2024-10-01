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FT: украинские военные на передовой выступают за проведение переговоров с РФ

Ведомости

Находящиеся в зоне боевых действий украинские военные выступают за проведение переговоров с Россией, поскольку опасаются, что вооруженный конфликт затянется надолго. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Сейчас я за переговоры», – приводит FT слова командира на восточном фронте Юрия, который не стал называть свою фамилию. Военнослужащий обеспокоен тем, что его сын – тоже солдат – может провести большую часть своей жизни в боях и что его внук однажды «может унаследовать бесконечный конфликт».

Еще один командир батальона Михаил Темпер сомневается в том, что украинские войска смогут отбросить противника к границам 1991 г. Такую цель заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

О начале российской спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. Целями он назвал защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию соседнего государства. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

В начале сентября 2024 г. американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения сообщила, что хотя большинство жителей Украины по-прежнему выступают против переговоров с РФ, поддержка этой идеи растет. Среди украинских военнослужащих лишь 18% считают, что Киев должен стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта, указывало издание. Большая часть (55%) заявили о необходимости добиться возвращения Украины к границам 1991 г.

Зеленский, выступая на заседании Совета безопасности ООН в конце сентября, также заявил, что российско-украинский конфликт не может быть урегулирован путем переговоров. Он призвал поддержать его «формулу мира» и выступил за проведение второго саммита по этой теме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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