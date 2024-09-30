Что известно о ситуации в Курской области на 30 сентября

Призывников не будут привлекать к выполнению задач в зоне проведения спецоперации в новых регионах, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. При этом он отметил, что для прохождения военной службы все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. В рамках осеннего призыва на службу примут 133 000 человек.