Что известно о ситуации в Курской области на 30 сентябряБои Вооруженных сил России и ВСУ продолжаются 56-й день
Вооруженные силы России продолжают операцию на территории Курской области. Российские подразделения наступают и отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу. «План победы» Владимира Зеленского не полностью раскроют населению Украины. В России с 1 октября начинается осенний призыв. Кремль переадресовал военному ведомству вопрос о службе призывников в приграничье.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 30 сентября.
Сводка от Минобороны
Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям бригад территориальной обороны, морской пехоты, нацгвардии, а также десантно-штурмовых, танковой и механизированных бригад ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. За прошедшие сутки российские силы отразили две контратаки.
Кроме того, ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили пять попыток ВСУ пересечь государственную границу в направлении Нового Пути. Согласно данным Минобороны, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США. Российские силы также нанесли поражение скоплениям ВСУ в районе населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-й, Казачья Локня и др.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам механизированных, десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады нацгвардии, а также бригад территориальной обороны. За сутки потери ВСУ превысили 350 военнослужащих и восемь единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла свыше 18 900 человек.
Кремль переадресовал Минобороны вопрос о призывниках в приграничье
Во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отправке призывников в Курскую область необходимо уточнить у Минобороны. Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Призывников не будут привлекать к выполнению задач в зоне проведения спецоперации в новых регионах, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. При этом он отметил, что для прохождения военной службы все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. В рамках осеннего призыва на службу примут 133 000 человек.
Часть пунктов «плана победы» Зеленского не покажут украинцам
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после презентации плана в США его раскроют населению, но некоторые пункты останутся закрытыми. «Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, сообщил, что план состоит из пяти пунктов, в том числе об объемах военной помощи и определенных дипломатических и политических мерах.
МЧС продолжает работу на территории региона
Пиротехники ведомства обследуют Курскую область. За прошедшие сутки специалисты проверили более 4 га сельхозугодий и прилегающих территорий в Октябрьском районе. Они обезвредили 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS и уничтожили опасные находки на месте. Всего с начала работ обследовано более 34 га и обезврежено 693 взрывоопасных предмета.