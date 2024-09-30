Песков переадресовал Минобороны вопрос об отправке призывников в Курскую область
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга переадресовал Минобороны РФ вопрос о том, будут ли отправлять призывников в приграничные регионы, например, в Курскую область.
«Ну это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны», – сказал он.
30 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации. Он добавил, что особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Жалобу можно подать через портал «Госуслуги».
Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будут с помощью повесток в бумажном виде. Их доставляют как заказными письмами, так и лично под расписку.