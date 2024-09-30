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Песков переадресовал Минобороны вопрос об отправке призывников в Курскую область

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга переадресовал Минобороны РФ вопрос о том, будут ли отправлять призывников в приграничные регионы, например, в Курскую область.

«Ну это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны», – сказал он.

30 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации. Он добавил, что особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Жалобу можно подать через портал «Госуслуги».

Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будут с помощью повесток в бумажном виде. Их доставляют как заказными письмами, так и лично под расписку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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