Призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионах

На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в трех регионах России призывники получат электронные повестки – единый реестр военнообязанных заработал в тестовом режиме. Речь идет о Рязанской области, республике Марий-Эл и Сахалине. Основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки, добавил Картаполов. При этом «говорить о смешанном варианте», когда приходит и бумажная, и электронная повестка, нельзя.