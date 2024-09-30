Призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионах

Призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионахОсенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря
Призывников не будут привлекать к выполнению задач в зоне проведения спецоперации в новых регионах, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он провел брифинг, посвященный началу осеннего призыва.
«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут. Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями», – сказал он, добавив, что жалобу можно подать через портал «Госуслуги».
Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Исключения коснутся граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера и в отдельных местностях, приравненных к ним. Там призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. В Генштабе указали, что это связано с климатическими особенностями территорий.
Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. С 15 октября призывников начнут отправлять в места службы. Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будут с помощью повесток в бумажном виде. Их доставляют как заказными письмами, так и лично под расписку.
Для прохождения военной службы все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где они получат военно-учетную специальность. После прохождения обучения их направят в войска.
Во время брифинга Цимлянский также подвел итоги весеннего призыва. По его словам, для прохождения военной службы в общей сложности призвали 150 000 человек. Для отправки призывников в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов. Всего за весеннюю призывную кампанию транспорт ВС РФ перевез около 110 000 призывников.
На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в трех регионах России призывники получат электронные повестки – единый реестр военнообязанных заработал в тестовом режиме. Речь идет о Рязанской области, республике Марий-Эл и Сахалине. Основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки, добавил Картаполов. При этом «говорить о смешанном варианте», когда приходит и бумажная, и электронная повестка, нельзя.