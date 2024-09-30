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Призывников не будут привлекать к выполнению задач спецоперации в новых регионах

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря
Екатерина Дорофеева
Алексей Сухоруков / РИА Новости

Призывников не будут привлекать к выполнению задач в зоне проведения спецоперации в новых регионах, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он провел брифинг, посвященный началу осеннего призыва.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут. Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями», – сказал он, добавив, что жалобу можно подать через портал «Госуслуги».

Осенний призыв пройдет в плановом порядке – с 1 октября по 31 декабря. Исключения коснутся граждан, которые проживают в районах Крайнего Севера и в отдельных местностях, приравненных к ним. Там призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. В Генштабе указали, что это связано с климатическими особенностями территорий.

Срок военной службы не изменится и составит 12 месяцев. С 15 октября призывников начнут отправлять в места службы. Оповещать граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будут с помощью повесток в бумажном виде. Их доставляют как заказными письмами, так и лично под расписку.

Для прохождения военной службы все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где они получат военно-учетную специальность. После прохождения обучения их направят в войска.

Во время брифинга Цимлянский также подвел итоги весеннего призыва. По его словам, для прохождения военной службы в общей сложности призвали 150 000 человек. Для отправки призывников в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов. Всего за весеннюю призывную кампанию транспорт ВС РФ перевез около 110 000 призывников.

На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в трех регионах России призывники получат электронные повестки – единый реестр военнообязанных заработал в тестовом режиме. Речь идет о Рязанской области, республике Марий-Эл и Сахалине. Основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки, добавил Картаполов. При этом «говорить о смешанном варианте», когда приходит и бумажная, и электронная повестка, нельзя.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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