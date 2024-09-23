Электронные повестки будут рассылаться в трех регионах России в тестовом режиме

В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Они будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Их юридическая сила будет одинаковой.