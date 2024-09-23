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Электронные повестки будут рассылаться в трех регионах России в тестовом режиме

Ведомости

В трех регионах России призывники получат электронные повестки, единый реестр военнообязанных заработал в тестовом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», – сказал он. Картаполов добавил, что основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки. При этом «говорить о смешанном варианте», когда приходит и бумажная, и электронная повестка, нельзя, отметил он.

Осенний призыв проходит с 1 октября до 31 декабря. На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Они будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Их юридическая сила будет одинаковой.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступает в силу с 1 декабря. Глава государства объяснил, что увеличение численности армии направлено на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. В феврале Путин соответствующим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также включил четыре новых региона России в Южный военный округ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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