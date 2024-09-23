Электронные повестки будут рассылаться в трех регионах России в тестовом режиме
В трех регионах России призывники получат электронные повестки, единый реестр военнообязанных заработал в тестовом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», – сказал он. Картаполов добавил, что основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки. При этом «говорить о смешанном варианте», когда приходит и бумажная, и электронная повестка, нельзя, отметил он.
Осенний призыв проходит с 1 октября до 31 декабря. На военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
В апреле 2023 г. президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. Принятые поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» предполагают цифровизацию системы воинского учета и вносят изменения в нормы вручения повесток. Они будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Их юридическая сила будет одинаковой.
16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ вступает в силу с 1 декабря. Глава государства объяснил, что увеличение численности армии направлено на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. В феврале Путин соответствующим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также включил четыре новых региона России в Южный военный округ.