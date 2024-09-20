Путин подписал указ об образовании в Совбезе комиссии по контрактникам ВС РФ

Путин подписал указ об образовании в Совбезе комиссии по контрактникам ВС РФКомиссия будет координировать деятельность по отбору кандидатов на военную службу
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании в Совете безопасности РФ межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил (ВС) контрактниками. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, комиссия будет координировать деятельность органов власти и организаций по отбору кандидатов на военную службу по контракту, оценивать комплектование ВС РФ контрактниками, рассматривать предложения о выплатах военнослужащим и правовые акты, которые касаются военной службы по контракту.
В отдельный пункт в документе вынесена оценка мер по привлечению граждан России в добровольческие формирования в период мобилизации, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов и в военное время. Сюда же относится привлечение к службе при проведении контртеррористических операций и использовании ВС РФ за пределами страны.
Должность председателя комиссии будет занимать зампред Совбеза РФ, на данный момент это Дмитрий Медведев. Его заместителем будет министр обороны – сейчас этот пост занимает Андрей Белоусов. В состав комиссии, согласно указу, также вошли первые заместители руководителя администрации президента по внутренней политике и общественным связям и коммуникации, секретарь Госсовета, министр юстиции и др.
В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации на Украине растет. По информации на июль от военного ведомства, контракт заключили порядка 190 000 россиян, а средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек.