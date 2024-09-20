Путин подписал указ об образовании в Совбезе комиссии по контрактникам ВС РФ

В отдельный пункт в документе вынесена оценка мер по привлечению граждан России в добровольческие формирования в период мобилизации, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов и в военное время. Сюда же относится привлечение к службе при проведении контртеррористических операций и использовании ВС РФ за пределами страны.