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Путин подписал указ об образовании в Совбезе комиссии по контрактникам ВС РФ

Комиссия будет координировать деятельность по отбору кандидатов на военную службу
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании в Совете безопасности РФ межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил (ВС) контрактниками. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, комиссия будет координировать деятельность органов власти и организаций по отбору кандидатов на военную службу по контракту, оценивать комплектование ВС РФ контрактниками, рассматривать предложения о выплатах военнослужащим и правовые акты, которые касаются военной службы по контракту.

В отдельный пункт в документе вынесена оценка мер по привлечению граждан России в добровольческие формирования в период мобилизации, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов и в военное время. Сюда же относится привлечение к службе при проведении контртеррористических операций и использовании ВС РФ за пределами страны.

Должность председателя комиссии будет занимать зампред Совбеза РФ, на данный момент это Дмитрий Медведев. Его заместителем будет министр обороны – сейчас этот пост занимает Андрей Белоусов. В состав комиссии, согласно указу, также вошли первые заместители руководителя администрации президента по внутренней политике и общественным связям и коммуникации, секретарь Госсовета, министр юстиции и др.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации на Украине растет. По информации на июль от военного ведомства, контракт заключили порядка 190 000 россиян, а средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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