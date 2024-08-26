Осенний призыв – 2024: что нужно знать

Служить в армии могут только призывники, имеющие категории годности к военной службе А и Б. При наличии заболевания, указанного в расписании болезней, призывник освобождается от военной службы по призыву на время, если у него категория годности Г, навсегда при категории годности В или полностью и подлежит снятию с воинского учета по состоянию здоровья с категорией годности Д.