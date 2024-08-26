Осенний призыв – 2024: что нужно знать

Осенний призыв – 2024: что нужно знатьОн начинается 1 октября и завершится под Новый год
С 1 октября начнется осенний призыв на военную службу. Он продлится до 31 декабря. Об этом будет издан указ президента. Дата начала призыва может быть изменена в исключительных случаях – как это было осенью 2022 г.: тогда его начало перенесли на ноябрь в связи с объявлением частичной мобилизации.
Повестки в 2024 г.
Обязанность явиться в военкомат возникает у призывника после вызова его повесткой. А с весны текущего года жители Москвы приглашаются повестками в Единый пункт призыва.
Не исключено, что в осеннем призыве не только в Москве, но и в других регионах могут открыться единые пункты призыва – это связано с информатизацией воинского учета.
До апреля 2023 г. повестка считалась полученной только при вручении призывнику лично под расписку. Сейчас перечень надлежащих способов вручения повесток расширен.
Повестка осенью 2024 г. может быть получена:
лично под расписку сотрудником военного комиссариата, по месту работы или учебы;
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме на «Госуслугах» в личном кабинете после создания реестра повесток.
Что касается последнего способа, в законе указано: цифровой документ должен дублировать бумажный. Если дословно трактовать эту норму, то электронная повестка не существует отдельно от бумажной, врученной одним из «стандартных» способов. В весеннем призыве 2024 г. бумажные повестки периодически приходили не на те даты, что электронные, либо не приходили вовсе.
По поручению президента РФ к 1 ноября 2024 г. ему должен быть предоставлен отчет о создании реестра воинского учета и реестра повесток. Это значит, что уже с 1 октября 2024 г. электронные повестки могут начать присылать не в тестовом режиме, а массово и явка по ним будет обязательна.
За неявку по повестке установлена административная ответственность, усиленная до 30 000 руб. (ч. 1 ст. 21.5 КоАП). Также после направления повестки (или размещения ее в реестре повесток) может начать действовать ограничение в праве на выезд из РФ и другие временные ограничения, введенные в апреле 2023 г. вместе с поправками об информатизации воинского учета.
Когда повестка не имеет юридической силы
Практиковались ненадлежащие способы вручения повесток, по которым у призывников не возникает обязанность явки в военный комиссариат. Самые распространенные ненадлежащие способы вручения повесток:
в мессенджерах – Telegram/WhatsApp (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) или в сообщении с незнакомого номера на телефон призывника;
повестку оставляли в подъезде/на входной двери/в почтовом ящике;
родственник, открывший дверь, получил повестку за призывника и оставил подпись на корешке.
Если повестка была получена таким образом, никакой ответственности за неявку законом не предусмотрено. В случае привлечения призывника к административной ответственности необходимо потребовать выдать соответствующее постановление и обжаловать его в судебном порядке.
Прохождение медицинской комиссии и категории годности
Призыв на военную службу невозможен без прохождения медицинского освидетельствования и определения категории годности к военной службе.
Существует пять категорий:
А – годен к военной службе;
Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В – ограниченно годен к военной службе;
Г – временно не годен к военной службе;
Д – не годен к военной службе.
Служить в армии могут только призывники, имеющие категории годности к военной службе А и Б. При наличии заболевания, указанного в расписании болезней, призывник освобождается от военной службы по призыву на время, если у него категория годности Г, навсегда при категории годности В или полностью и подлежит снятию с воинского учета по состоянию здоровья с категорией годности Д.
Важно готовиться к прохождению медицинского освидетельствования – самостоятельно пройти обследования, заранее подготовить медицинские документы и добиться приобщения их к личному делу призывника и быть готовым обжаловать решение призывной комиссии в случае признания годным к службе.
Учеба как основание для отсрочки
Не только по здоровью призывник может быть временно освобожден от призыва на военную службу. Существуют различные отсрочки от призыва, самой распространенной из которых является отсрочка по обучению. Отсрочки по учебе могут быть следующие:
«Школьная отсрочка» – после прохождения государственной итоговой аттестации действует до 1 октября. Это время дается для поступления в высшее учебное заведение или в колледж.
Отсрочка для студентов колледжей/техникумов на период обучения. Важно помнить, что после колледжа при поступлении в высшее учебное заведение отсрочка от призыва не предоставляется.
Отсрочка для студентов вузов на период обучения. Необходимо получить справку по установленной форме для предоставления в военкомат и выписку из приказа о зачислении. В дальнейшем каждый год в сентябре нужно приносить справку для подтверждения отсрочки.
Важно помнить, что отсрочка предоставляется только студентам очной формы обучения. Для предоставления отсрочки прохождение медицинского освидетельствования не требуется, и если студента направляют на медкомиссию – это тревожный знак, возможно, его отсрочку ставят под сомнение.
Единый пункт призыва
В весеннем призыве 2024 г. призывникам в Москве, которые имеют право на отсрочку, приходили сообщения о том, что отсрочка им предоставлена автоматически без приглашения на заседание призывной комиссии. В сообщении указывался также срок предоставления отсрочки. Для оформления документа воинского учета – проставления отсрочки в приписное удостоверение – призывникам предлагали обращаться в военно-учетный стол учебного заведения. Автоматизация процесса позволяет сэкономить время сотрудникам военного комиссариата и призывникам, которым не придется идти в Единый пункт призыва и ожидать очереди целый день.
Осенний призыв на военную службу может пройти по-новому для всей страны, как это уже было весной: единые пункты призыва, электронные повестки, поиск не явившихся по повестке, снижение требований к состоянию здоровья. Поэтому важно знать свои права и заранее готовиться к прохождению призывных мероприятий.